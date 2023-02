Yuridia acusa maltrato físico y vandalismo a Ventaneando, pero ellos lo niegan

Luego de que se diera a conocer la enemistad que había entre Yuridia y Pati Chapoy, la cual habría comenzado después de en pleno programa, los conductores de Ventaneando la llamaran “gorda”, la ex académica ha decidido intervenir, revelando las múltiples cosas que los reporteros del programa supuestamente le hacían.

A través de sus redes sociales, Yuridia habló de esta situación y mencionó que tanto Pati Chapoy como el programa formaban parte de una oscura etapa de su vida, la cual habría comenzado desde que ella estuvo en La Academia.

"Nunca he hablado de este tema y la verdad ya no tengo nada en contra de Ventaneando ni de Pati Chapoy porque estoy segura de que ella no sabe ni la mitad de las cosas que yo viví a mis 18 años cuando recién empecé a cantar, pero ellos sí forman parte de una etapa muy oscura de mi vida”.

Tras esto, Yuridia habló sobre la aparente campaña de desprestigio que hubo en su contra por parte de los reporteros del programa.

"El problema aquí es que hicieron una campaña de desprestigio y eso se sabe. Yo hasta la fecha no sé por qué hicieron esta campaña de desprestigio, no sé si tenían a alguien más en la mira que querían apoyar más (en La Academia) o si simplemente yo no era lo suficientemente manipulable".

"Creo que la forma que tuvieron ellos de querer ponerme en mi lugar fue muy devastadora para mi y mi vida, y no saben hasta ahora reconocer el daño a una persona y a toda una familia".

Yuridia comenzó a enlistar las múltiples cosas que los reporteros, no solo de Ventaneando, sino de otros medios le hacían.

"Perseguían a mis hermanitos a la escuela, ellos tenían entre 5 y 7 años, los maltrataban física y verbalmente. Vandalizaban mi casa, le tiraban huevos, rompían las ventanas, escupían en el buzón, me ponchaban las llantas del carro, y me perseguían", sostuvo la cantante.

Bajo este contexto, en la emisión de este jueves, los conductores de Ventaneando, sin Pati Chapoy, decidieron responder en vivo a las declaraciones de Yuridia, y aseguraron que ellos en ningún momento hicieron eso que ella argumenta.

¿Qué dijeron los conductores?

En un inicio, las y los presentadores dieron a conocer su punto de vista, cada y cada uno de ellos a título personal, pues cabe destacar que no todos los integrantes del programa en la actualidad formaban parte de la producción en 2005, época en la que se remontó la cantante, pues fue cuando comenzó a darse a conocer públicamente, derivado de su participación en el reality show.

Murrieta salió en defensa de Chapoy, al sugerir que cuando usó la palabra "gorda", durante una dinámica en la que se le preguntó por la relación que existía con la cantante, había sido para explicar los acontecimientos que habían tenido lugar en el pasado y no para tratar de afectar en la actualidad. "Está hablando de una situación del pasado en que, efectivamente, la coyuntura era totalmente diferente".

Además, la conductora consideró que esa etapa que la cantante llamó como "oscura", en realidad, la había llevado a un lugar luminoso, haciendo referencia la carrera exitosa que tiene hoy día. "¿Cómo puedes calificar de algo tan oscuro lo que te convirtió en lo que eres hoy?", planteó.

Por su parte, Linet Puente consideró que Yuri estaba tratando de ponerle rostro a la etapa oscura que vivió, dirigiéndose a "Ventaneado", pero era opina que la cantante vivió diferentes situaciones, en ese momento de su vida, que no tenían que ver solamente con lo que se hablaba de ella en el programa.

"Los demonios internos que ella tenía, los vivió desde que entró a ´La Academia´, que no fue fácil para ella porque lo sabemos y yo lo sé personalmente porque ella me lo dijo que, en su momento, la pasó muy mal, ella ni siquiera tenía ganas de ser cantante, desde allí ella ya traía una lucha interna", planteó.

Por su parte Bisogno indicó que pensaba que lo que la cantante estaba haciendo era responsabilizar a alguien de todo el sufrimiento que atravesó. "Cuando una persona está atormentada es muy fácil colgarle los milagros a cualquiera que pasa frente a la casa".

Además, el conductor dijo que pese a que, para él, Yuri está entre las tres mejores voces de México, considera que estaba inconforme con el talento que tenía, pues sugirió que es ella quien estaba en contra de su propio talento. "Todo esto le ha dolido mucho a Yuridia, es una exitosísima cantante, pero ella no es feliz con este talento, le tengo cariño a su persona, con todo y sus locuras".

"La aceptación es algo que tiene que venir de dentro, la gente no te va a aceptar en el mundo completamente", fue otra de las posturas de Murrieta que, además, aclaró que el equipo de "Ventaneando" nunca había vandalizado la casa de la artista.

Finalmente, Pedro Sola destacó que el gran desempeño que vio en la cantante durante su participación en "La voz kids", reconociendo que tiene un rostro muy bello y una voz excepcional.