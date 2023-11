Yuri hace polémicas críticas a Madonna y la compara con Beyoncé y Taylor Swift; '¿mana qué te pasó?'

En un reciente encuentro que la veracruzana Yuri tuvo con la prensa para promocionar su gira Euforia, la intérprete de éxitos como Detrás de mi ventana y Con el apagón realizó unas polémicas declaraciones en contra de Madonna, de quien siempre se ha declarado fan en diversas ocasiones.

La artista de 59 años habló sobre la nueva apuesta en escena que realizó la denominada "reina del pop" para su gira del regreso a los escenarios, The Celebration Tour, con la que la artista repasa sus más de 40 años en la industria musical.

En redes sociales se ha desatado una serie de comentarios respecto a la gira, pues señalan que el desempeño escénico de la diva del pop ya no es el mismo, porque lo que, en la rueda de prensa de Yuri, la cuestionaron sobre que opinaba del espectáculo de la "Chica material".

"Después de ver a Beyoncé y a Taylor Swift que presentaron unos supershows, veo a Madonna y digo, '¿mana qué te pasó? Yo esperaba un supershowzaso ahora en su regreso. Está padre el show, no quiere decir que está feo, ojo, ella es la máster, mi maestra y la maestra de varias, pero no, al lado de Beyoncé, no mana, ya se vio así (pequeña). Ella tenía que haber llegado con tuti (todo), diciéndole a Beyoncé, tú serás Beyoncé, pero yo soy la maestra de todas ustedes, pero, pues me quedé, al menos yo, yo me quedé con el rollo de que quiero más"

Cabe señalar que Yuri ha sido mencionada en diversas ocasiones como la "Madonna mexicana", por lo que siempre es vinculada con la cantante estadounidense.

Yuri declaró que esperaba más de la gira de Madonna, incluso comparó a la 'reina del pop' con Beyoncé y Taylor Swift.