'Youtuber' Adrián Marcelo es acusado de 'gordofobico' tras asistir a podcast de Karla Panini

De nueva cuenta, el youtuber, Adrián Marcelo, está envuelto en tremenda polémica.

El regiomontano fue al podcast de Karla Panini y Jair Villarreal, llamado Mal influencers, en donde expresó su opinión sobre la personas con sobre peso, alterando de nueva cuenta las redes por sus dichos.

“Me siento con la libertad de mandar a la ver... a una gorda si se me acerca, las gordas están mal, ahora salen en revistas posando y que talla extra, no no hiciste nada para merecer una portada gorda, NO a las gordas”, dijo en plena emisión.

Al darse cuenta, que una vez más ha sido tendencia en la red y que los comentarios en su contra le están lloviendo, Adrián puso un twit en el que señala que era broma lo que mencionó en Mal influencers.

"A raíz de la polémica en la que una vez más me veo envuelto de queso, quiero aclarar que estaba bromeando. Siempre he abogado por la libertad y derechos de las personas con sobrepeso. Incluso creo que deberían organizarse y salir a marchar… diario… cómo 10 kms".

Posteriormente lanzó otro tuit en el que involucró a personas de la comunidad LGBT+.

"Que ironía de tiempos. Los gordos diciéndote: Por más que quieras no voy a cambiar mi cuerpo y los transgénero diciéndote: Por más que no quieras, voy a cambiar de cuerpo".