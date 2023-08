YouTube usa inteligencia artificial para resumir algunos de sus videos

YouTube anunció este martes que está empezando a usar "resúmenes generados automáticamente por inteligencia artificial (IA)" en algunos de los videos de su plataforma.

Según anunció la compañía en un comunicado, el objetivo de esta novedad es que haga "más fácil leer un resumen rápido sobre un video".

Por el momento, esta sinopsis solo aparecerá junto a algunos videos en inglés y solo podrán verlos una cantidad limitada de usuarios.

"Si bien esperamos que estos resúmenes sean útiles y brinden al usuario una descripción general rápida de lo que trata un video, no reemplazan las descripciones de los videos (¡que están escritas por los creadores!)", anota el comunicado la empresa que forma parte de la tecnológica Alphabet (matriz de Google).

No obstante, YouTube no especificó si este resumen afectará o no al algoritmo de la plataforma.

Este año, Google ha apostado por diversas herramientas de inteligencia artificial generativa, como su chatbot Bard o una nueva función de Play Store que mediante esta tecnología puede resumir las opiniones de los usuarios de la aplicación.