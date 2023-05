Yolanda Andrade rompe en llanto reaparecer ante la prensa y hablar sobre su salud

Yolanda Andrade rompió en llanto al reaparecer ante los medios de comunicación para hablar sobre su salud, en donde dejó claro que no tuvo ninguna recaída, como se señaló, debido a que en el pasado tuvo problemas con el alcohol. La conductora señaló que se encuentra en proceso de recuperación y que su crisis tiene que ver con otros temas.

"Yo quiero descansar, yo estoy cansada", fueron sus palabras luego de que fue captada al salir de la XEW, en donde estaba junto a Monserrat Oliver.

"Agradecida por la gente que me ha mandado mensajes de amor, de cariño, de cosas tan bonitas, las agradezco de todo corazón", dijo Yolanda.

“Había una cosa de un tumor, me dijeron que ya no, hoy tenía cita con el doctor, pero la cambiamos porque tenía que grabar, tengo que tener mi prioridad, que es mi salud ahorita y no me siento bien”, expresó ante los micrófonos de El Gordo y la Flaca.

En el encuentro con los medios, Yolanda se encontró muy conmovida y con la voz cortada.

"He tenido una semana muy cansada", añadió Yolanda.

"Había una confusión de que yo había entrado a la clínica por una recaída, pero yo no tuve ninguna recaída y la si la hubiese tenido, que tiene. Pero nada más quería aclarar para que no hubiera una confusión".

Sobre el problema de salud que tiene, dijo es algo muy "largo" de explicar, pero dejó claro que se encuentra muy cansada.