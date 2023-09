Yolanda Andrade cree que sus problemas de salud se deben a que fue embrujada

La vida de Yolanda Andrade, conductora de "Montse y Joe," estuvo en riesgo cuando tuvo que ser hospitalizada de emergencia en abril pasado debido a un intenso dolor de cabeza y otros síntomas. La evolución de su salud desde entonces la ha llevado a considerar, dice, la posibilidad de haber sido víctima de "brujería".

Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, una afección en la que se forma un punto débil o delgado en una arteria del cerebro que se hincha y se llena de sangre, ejerciendo presión sobre los nervios o el tejido cerebral, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares.

El tratamiento al que se sometió para estabilizarse fue doloroso, pero a pesar de los momentos de tensión vividos, está tratando de recuperar su salud y retomar sus actividades laborales. Sin embargo, sus recientes declaraciones han causado controversia.

Durante una entrevista en "Primer Impacto," la también actriz expresó que, después de reflexionar sobre su situación, no puede encontrar una explicación lógica para su repentino cambio de salud, por lo que considera que alguien le hizo un "trabajo" con la intención de perjudicarla.

"Tuve unos episodios muy extraños porque me empezaron a decir: 'Tú tienes un trabajo, una brujería', un no sé qué, un hechizo. Fíjate que no fue así de que fui con el curandero para que me dé el remedio de eso," explicó.

Andrade destacó que su fe en la religión católica la ha ayudado a sobrellevar estos angustiantes momentos, y se cuestiona cómo alguien podría sentir resentimiento hacia ella.

"(Me ayudaron) las misas, el creer en Dios, el no estar pensando en eso, mi fe, la Virgen de Guadalupe... En serio, ¿qué habré hecho yo para que alguien deseara mi muerte?", agregó.

Adicionalmente, mencionó que hubo momentos en los que llegó a meterse en la regadera y hacerse bolita, diciendo: "Dios mío, que esto sea agua bendita y que me cure. No sé qué me pasó."

Más recientemente, la famosa causó preocupación a sus fanáticos debido a que no se presentó a un compromiso que pactó con el actor Alberto Estrella, ella iba a ser madrina de la obra de teatro "Malcriadas", sin embargo la estuvieron esperando y nunca apareció ni avisó los motivos de su ausencia.