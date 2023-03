Yo soy Completamente de Torreón: Marisela

"No me estoy haciendo más vieja, me estoy haciendo más buena", dice Marisela en su regreso a la Comarca Lagunera a menos de un año, y confirmando que tiene un público fiel en la región.

En punto de las 22:00 horas, luciendo un ajustado y sensual vestido rosa repleto de brillos, su rubia melena y por supuesto, mostrando una sonrisa, la cantante subió al escenario para deleitar a miles con su inigualable voz, que además se acompaña de temas que todos se saben y que con el paso de los años, no dejan de ser éxitos que a muchos adultos-jóvenes remonta a los tiempos en que sus madres escuchaban sus discos.

Sola con mi soledad fue la canción elegida para abrir el concierto, el cual también contó con la presencia de sus músicos y dos coristas que de pronto se volvieron muchos, pues Marisela siempre estuvo acompañada por los asistentes a la hora de interpretar.

"Esta es la primera canción que Marco Antonio Solís escribió para mí", dijo para dar paso a Gracias por hacerme tan feliz.

Marisela, tuvo un pequeño problema con su micrófono al dejarse de escuchar, por lo que de inmediato hizo gestos hacia su equipo de trabajo, ejerció la presión para que le dieran solución mientras ella tomaba otro que, por estar conectado a un cable le impedía moverse.

"Zaz, cul… qué pasó. No sería un día normal para mí si no pasa nada, verdad", reaccionó.

También, habló con los hombres, quienes eran pocos en comparación al relevante número de mujeres que se dieron cita a su show, en el cual, reveló que ahora mismo su canción favorita es Mi problema.

"Arriba el amor, aunque nos equivoquemos", decía la nacida en Los Ángeles, California.

A lo largo de dos horas de concierto, Marisela y su voz fueron suficientes para, evidentemente, dejar satisfechos a quienes se dieron cita desde tempranas horas. Para verla, los tacones y accesorios brillantes adornaron la pasarela del acceso al evento, pues las mujeres en su mayoría, sin duda alguna destacaron al ponerse aún más guapas para admirar a una artista de gran trayectoria e historia en el medio del espectáculo.

Cuando se dirigía a sus seguidoras, las mencionaba como "mis damas de hierro", en referencia a su emblemática canción que sigue siendo la favorita de todos, al igual que Enamorada y herida, A cambio de qué, Sin él, La pareja ideal, Completamente tuya, entre otras.

Dándole las gracias a sus fanáticos laguneros por el cariño y la admiración que le demuestran, Marisela se despidió de Torreón con la promesa de reencontrarse con ellos y seguir gozando de sus profundas melodías llenas de sentimiento.