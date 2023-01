Ulises de la Torre habló con El Siglo de Torreón de su deseo de volver a la Comarca Lagunera, y en una nueva charla con él, con motivo de su participación en la telenovela Corona de lágrimas, reiteró su deseo.

"Jálenme a Torreón, yo quiero ir. Yo, rayado de ir a Torreón, ahí la gente no se desangra porque se 'descoahuila' muy rápido. Tienen unos paisajes maravillosos en La Laguna", dijo entusiasmado.

El actor anunció que la citada telenovela terminará el 27 de enero. Dijo que se siente muy entusiasmado de formar parte de sus filas.

"Ahí están los números y la respuesta de la gente. Se ha hecho esta novela con mucho cariño y amor para toda la banda. Se han superado las expectativas que se tenían. La adaptación ha sido muy buena. El desenlace será muy inesperado", relató.

El hermano de Arath de la Torre dio un adelanto de lo que le ocurrirá a su personaje, "Agustín Galindo", en la historia.

"'Agustín' ya se está acomodando bien los pantalones para que, motivado por el amor, triunfe en tus intereses", manifestó vía telefónica desde su hogar.

Para De la Torre, despedirse de "Agustín", no será fácil y es que todos los actores evidentemente le toman un gran cariño a los papeles que realizan en cada proyecto.

"Hay melancolía en cualquier conclusión de proyecto o historia al interpretar un personaje como lo hubo hace 10 años (En Corona de lágrimas), pero se cumplen ciclos. Todo lo que inicia, termina. Lo importante es que se lleve a cabo una justicia en los sentimientos y acciones de 'Agustín'.

"Todos los personajes me dejan un gran aprendizaje y crecimiento. 'Agustín' me permitió compartir escena con Ernesto Laguardia y además, haber llevado mi trabajo a una cosa seria, se volvió un reto".

Corona de lágrimas, se vendió a decenas de países, según contó Ulises, espera que ocurra lo mismo con la secuela.

"Ya comenzamos en Univisión, en Miami y va bastante bien. Seguramente bajo la batuta de Victoria Rufo, la señora novela, no dudo de que esta segunda parte trascienda por todo lo ancho y largo del planeta", expresó el histrión.

Por otro lado, el actor mencionó que tiene mucha fe en este año que recién comenzó.

"Vienen cosas fuertes y bonitas para este 2023 en cuestión de conducción. Estoy feliz de seguir en el Expreso de la mañana, tengo nueve años ahí.

"Espero que surjan nuevas cosas y más en teatro, el cual me encanta porque es el alimento de los actores y en cuanto a cine espero y pueda hacer algo, ya que el cine mexicano ha tenido un mayor alcance en los últimos años".

Ulises de la Torre mencionó que se siente agradecido con la vida por todas las oportunidades que le ha brindado.

"Estoy agradecido con Dios y con la vida por todo lo que me han dado. No he parado de trabajar y eso se agradece".

Trayectoria

Se le ha visto en:

*La parodia.

*Locura de amor.

*3 familias.

*Durmiendo con mi jefe.

*El privilegio de mandar.