¿Le tenía celos a su hija? Arturo Carmona recuerda su romance con Jacky Bracamontes

El actor Arturo Carmona rememoró el romance que tuvo con la actriz Jacqueline Bracamontes en 2005 y confesó que hasta pensó en casarse, pero que no pudo concretarse nada debido a que la familia de ella no estaba de acuerdo con eso.

En una entrevista reciente para el programa "Hoy Día", el actor contó que la familia de Bracamontes no estaba de acuerdo con que ella se casara con un hombre que ya estaba divorciado y tenía una hija.

"Hay personas que dicen: ‘Oye, pues yo quiero tener mis propios hijos’ o simplemente ‘no, yo no acepto o no aceptaría una persona que viene ya con hijos’ y es algo que se respeta. No soy quién para juzgar o criticar", indicó.

A pesar de que respeta que muchos no aceptan a personas con hijos, tiene claro que su prioridad siempre será su hija: "Obviamente, mi hija va a estar siempre primero", expresó.

(FOTO: ESPECIAL)

Esta no es la primera vez que el también futbolista se sincera sobre su relación con la actriz, pues hace unos años también dio detalles de cómo la familia de su expareja influyó para que no aceptara casarse con él.

En aquel entonces, contó que la actriz tenía una especie de celos por su hija: "Me decía ‘es que yo quiero ser la uno en tu vida y es que soy la dos’, yo le preguntaba ‘¿por?’ y señalaba a mi hija", apuntó.

A pesar de que intentó explicarle que el amor que le tenía era muy distinto al que le tenía a su primogénita, Bracamontes también le decía que estaría en contacto constante con la cantante Alicia Villarreal, de quien se divorció un año antes.