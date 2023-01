'Yo me empecé a calmar', Juan revela que la muerte de Jenni Rivera lo salvó de las adicciones

Cuando Jenni Rivera vivía, su hermano Juan Rivera estaba inmerso en las adicciones, ella siempre le suplicó que las dejara, pero él no le hizo caso, fue hasta que murió cuando el cantante tuvo un último empujón para salir de la adicción.

Así lo relató el intérprete a sus compañeros de "La casa de los famosos 3", donde recordó el accidente de avión que tuvo la excoach de "La Voz México" y que le arrebató la vida hace ya 10 años.

"Yo me calmé hasta los 35 años, mi hermana Jenni siempre me decía: 'Juan tienes que dejar estas cosas', se preocupaba mucho por la droga, ella me decía: 'tienes que calmarte, estás destruyendo tu hogar, tu familia' y yo no le hacía caso", dijo.

(FOTO: EL UNIVERSAL)

"Lo que mi hermana quiso enseñarme en vida no pudo, literal tomó su muerte para que yo entendiera y ahí fue donde yo empecé a calmarme", agregó el hijo de Pedro Rivera

El cantante también reveló que se enteró del fallecimiento de la fallecida "Diva de la banda" por voz de uno de sus hermanos y al ser cuestionado sobre el motivo que desencadenó el fatal incidente, así respondió.

"Nosotros no pensamos que era accidente. ¿Quién tan chingón como tú Jenni? que al cielo se fue con mánager, estilista, maquillista, todo el equipo con el que trabajaba se fue", finalizó.