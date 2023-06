'Yo lo amaba mucho'; lagunera Marisol González habla de su relación con 'El Canelo'

La actriz y conductora lagunera, Marisol González, asistió al programa de entrevistas de Mara Patricia Castañeda, para hablar, entre otros temas de la relación que tuvo con Saúl “El Canelo” Álvarez.

La oriunda de Torreón reveló que luego de que la relación terminara ella sufrió bastante.

“Yo lo amaba mucho, mucho, mucho... yo estaba muy enamorada de Saúl, por más de que terminamos, yo estaba superenamorada, por eso yo siempre de él me voy a expresar como todo positivo, porque la parte que a mí me tocó a de él, siempre fue una persona muy noble, admirable, en todos sentidos una gran persona, guardo puros recuerdos muy bonitos, creo que no era el momento”, mencionó.

Marisol dio a conocer cómo fue que conoció al famoso púgil.

“En uno de mis múltiples viajes y me tocaban las peleas y me decían: ‘Te va a tocar cubrir al ‘’Canelo’’, es el chavo que viene como la promesa fuerte’, estaba empezando, él tenía 19 años, imagínense”, dijo.

Cuando empezó a tratarlo, según detalló, la diferencia de edad (Ella tenía entre 28 y 29) no salió a relucir.

“Cuando tú platicabas con él, jamás se notaba que era una persona que tuviera menos edad, siempre fue demasiado maduro”.

Con el tiempo, comenzaron su relación, misma que duró un año y medio, tuvieron problemas, “cortaban” y volvían, pero luego ya no pudieron solucionar sus broncas.

“Es que, evidentemente, la edad -quieras que no- sí llega a influir”, dijo Marisol y luego mencionó que ella era muy intensa con él y que los dos eran sumamente celosos.

Lo que llevó al truene definitivo fue cuando Saúl le pidió a González que se casaran. Ella le dijo que sí, sin embargo, eso generó una enorme tensión entre ambos, además de que los padres de Marisol le decían que a “El Canelo” todavía le faltaba mucho por vivir como para ya casarse.