'Yo estoy acá, no por el dinero', Diego Cocca aclara rumores sobre su sueldo con Tigres

El director técnico de los Tigres, Diego Cocca, se tomó un tiempo para aclarar los rumores sobre su sueldo como entrenador del equipo regiomontano. Antes del partido contra el Atlético San Luis correspondiente a la jornada 4 del Clausura 2023, el argentino remarcó su compromiso con la institución.

"Déjenme terminar con algo que quisiera agregar. Se manejan muchas informaciones, muchas son falsas y hay una que me afecta a mí, a mi cuerpo técnico y a los jugadores que es que están diciendo una cifra de mi contrato que no es cierta. Quería dejar claro que yo estoy acá, no por el dinero sino por el proyecto. Me senté con la directiva a hablar de un proyecto. No cobro el dinero que dicen que cobro, no me interesa, lo único que me interesa es lo mejor para el club", sentenció al final de la conferencia de prensa Diego Cocca.

Estas declaraciones surgen a raíz de una serie de publicaciones donde se aseguraba que el técnico bicampeón de la Liga MX tiene un contrato que le representa cobrar 4 millones de dólares libres al año.