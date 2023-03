Yeri Mua se viste como Selena y los usuarios dicen que 'sí se parece a Lyn May'

La influencer Yeri Mua está de nuevo metida en la polémica, luego de transformarse en la cantante Selena Quintanilla.

Y es que aunque algunos de sus fans aplaudieron su homenaje a la "reina del tex-mex", otros criticaron la acción de la famosa de las redes sociales, pues aseguran que no se parece a la cantante y en realidad tiene más similitudes con otra famosa.

Yeri aprovechó su transformación para compartir fotos en Instagram y hacer algunos TikToks.

En la descripción de su cuenta de Instagram, escribió: "Selena después de que le dieron su revolcón en el departamento 512", algo que fue tomado como una falta de respeto a la fallecida cantante.

"Qué pedo con la descripción y la falta de respeto no mames"; "Como que la descripción no es la indicada"; "Penita"; son algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.

Mientras que en TikTok las críticas no cesaron, ya que la compararon incluso con la vedette Lyn May.

Yeri respondió a quienes la juzgan con la frase: "Si me vas a criticar porque no me parezco a Selena, asegúrate de que tú no parezcas Yolanda Saldivar".

En otros videos aparece cantando el tema Si Una Vez y el clásico de Selena, Como la flor.