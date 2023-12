Yeri Mua se sincera sobre cómo se enteró de que tiene trastorno límite de la personalidad

Yeri Mua, una de las influencers más reconocidas del momento, recientemente abrió su corazón y reveló el motivo por el cual ha tenido algunas conductas impulsivas, lo que la ha llevado a estar envuelta en varias polémicas.

En una entrevista para el canal de YouTube de PinkyPromise, la creadora de contenido expresó que desde joven ha sido muy independiente, lo que la ha llevado a tomar malas decisiones, y a tener malas conductas, por lo que su mamá decidió llevarla a un psiquiatra para ser tratada.

"Mi mamá me dijo que íbamos con el psicólogo, pero en realidad era un psiquiatra. Cuando fui me di cuenta de que lo necesitaba, ¿sabes? Aceptar ayuda a veces te da en el orgullo, en el ego, y como que uno cree que puede con todo, porque te quieres comer el mundo a esta edad, y más teniendo fama, pues más crees que puedes con todo", expresó

Aunado a ello, la joven mencionó que al asistir al psiquiatra le dijeron que padecía de trastorno límite de la personalidad (TLP), pero a pesar de su diagnóstico, recalcó que fue la mejor decisión que pudo haber tomado.

"A mí me diagnosticaron trastorno límite de la personalidad, pero yo no hallaba un mal en mí, solamente decía: "ay, ya solo estoy viviendo la vida, equis soy chava". Pero, después me di cuenta de que no. No lo tomé a mal, como que simplemente era lo que necesitaba, y me siento muy bien."

¿Qué es el Trastorno Límite de la Personalidad?

De acuerdo con la página web de Mayo Clinc, el trastorno límite de la personalidad es "un trastorno de la salud mental que impacta la forma en que piensas y sientes acerca de ti mismo y de los demás, causando problemas para insertarse normalmente en la vida cotidiana. Incluye problemas de autoimagen, dificultad para manejar las emociones y el comportamiento, y un patrón de relaciones inestables."

Este trastorno provoca un temor profundo al abandono o a la inestabilidad, por lo que las personas que lo padecen no toleran estar solas.