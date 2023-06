Yeri Mua rompe el silencio sobre su embarazo

Hace aproximadamente un mes, la influencer Yeri Mua emocionó a sus seguidores con la noticia de que estaba embarazada. El día de hoy hizo un "En Vivo" en su Facebook dando otra noticia respecto a ello.

Mediante una serie de publicaciones en Twitter y en un video de TikTok, la veracruzana dijo que estaba esperando un bebé con quien sería su pareja sentimental, Naim Darrechi.

La relación de ambos fue muy controversial y es que hace unos días subió un video en el que canta parte de la canción de grupo Pesado "A chillar a otra parte", por lo que se sospecha que fue una indirecta para Naim.

Por medio de un "En Vivo" en su página oficial de Facebook, aseguró que le costó trabajo soltar su relación por falta de amor propio; sin embargo lo logró.

Aunado a ello dijo que interrumpió su embarazo porque no estaba dispuesta a que el bebé creciera en un ambiente tóxico, que su padre ni siquiera lo reconociera o lo violentara como a ella.

"No se trata de tener el bebé así, el bebé merece tener un padre que nos ame y nos respete. Naim es un chico muy inestable y no estoy dispuesta a que el niño crezca y luego ya no lo quiera", dijo.

También agregó: "Para eso está el aborto, para evitar cosas así, estoy en terapia porque me siento mal por la decisión que tomé, pero también digo que no tiene por qué venir a la vida un bebé así y no pensé sólo en mí sino también en él, yo sabía que no le iba a tocar una buena vida".

En Twitter, la usuaria @Psico_Estefany publicó un video en el que Naim está realizando una transmisión en vivo.

En ésta, cuenta que su romance con Yeri Mua fue muy conflictivo y que al enterarse que serían padres pensaron que se trataría de un hecho que los haría cambiar por el bienestar del bebé.

"Los dos teníamos comportamientos muy tóxicos, muy agresivos, el cual nos hacía daño a los dos; pero cuando ya nos estábamos distanciando (hace como dos semanas) recibimos una noticia de que estaba embarazada", cuenta.

También menciona que ambos estaban ilusionados con la idea de convertirse en padres; no obstante, ninguno de los dos cedió a cambiar como lo habían acordado. Y es que asegura que Yeri Mua salía mucho de fiesta y a tomar, mientras que él se drogaba.

"Para mí es una vida y esto está pasando por algo, está pasando para que de una vez nos pongamos serios, que tú dejes de tomar y yo también me deje de drogar y sacar esto adelante", comentó.