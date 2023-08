Yeri Mua le declara su amor a Sergio Mayer en plena transmisión: 'está bien rico'

A Yeri Mua no le gustan los hombres mayores, pero con el actor Sergio Mayer bien podría hacer una excepción.

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, la influencer veracruzana contó a sus seguidores que el exGaribaldi sí le mueve el tapete.

"Está bien rico el Sergio Mayer, es viejo rico sabroso. Por su barbita y como que ya está medio anciano, pero tiene su algo. No sé, cada quien sus gustos, a mí casi no me gustan los viejos, pero Sergio Mayer tiene algo", comentó la joven sobre el actor apodado "Tata".

Sin importarle si Mayer está casado con Issabela Camil, la tiktoker recalcó que si él tuviera menos años, ya estaría haciendo su luchita con el actor y político de 57 años.

"Si yo tuviera la edad de él, no sé qué edad tiene, pero si estuviera cincuentona, sí le andaba brincoteando a Mayer, pero ando en 20", comentó.

Mua, quien es una de las miles seguidoras de La Casa de los Famosos México, especuló también sobre el mal carácter del semifinalista del reality show.

"Cae gordo, porque está bien amargo. Es de esos quejumbrosos… a la hora de coger, pero siento que está guapo", indicó la influencer. Mientras algunos seguidores coincidieron sobre la galanura de Mayer, otros simplemente le recalcaron que él nunca se fijaría en alguien como ella.