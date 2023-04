Yeri Mua enfrenta demanda por haber caracterizado a Jenni Rivera

Hace unos días, Yeri Mua apareció en sus redes sociales representando a Jenni Rivera y hasta escribió a sus fans que, “soportaran” ante tal caracterización.

Pero quienes no soportaron fueron los integrantes de la familia de la “Diva de la Banda”, quien, de acuerdo con la influencer ha sido demandada.

“Yo no sabía que había que solicitar un permiso para poder caracterizar a un famoso. Ahorita me siento perturbada porque me demandaron por derechos de autor, fui demandada por derechos de autor de parte de los abogados de Jenni Rivera. Fui demandada por haber utilizado su imagen”, contó en sus redes sociales.

Explicó Yeri Mua que a la familia de Jenni no le gustó que se haya vestido de la cantante y menos que se haya vuelto viral.

“Quedé en shock, le debo los millones de dólares a Jenni Rivera por haberla recreado y, sobre todo, porque como me disfracé y me puse un vestido muy parecido a uno que ella había utilizado como que lo tomaron como plagio, como que fue plagio lo del vestido”, aseveró.

Yeri Mua no reveló más información sobre la supuesta demanda pero dejó entrever que estaría dispuesta a pagar.

“Me siento la más demandada, niñas. Yo ya no vuelvo a hacer la recreación de un famoso porque ya, en una de esas ya, yo en la cárcel. He hecho muchas cosas malas, pero jamás entraría a la cárcel por esto. La razón de la demanda principalmente me dijeron que la demanda fue realizada debido a que me parecía tanto a Jenni Rivera, pues lo tomaron como plagio”, relató.