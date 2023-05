Yanet García confiesa la única cirugía estética que tiene

Yanet García ha reconocido en distintas ocasiones que la única cirugía estética a la que se ha sometido es un aumento de busto, pues esta zona de su cuerpo es la única que no se puede aumentar con ejercicio y alimentación; no obstante, no ha tenido reparo en asegurar que todo lo demás, incluyendo su bello rostro, son completamente naturales.

"Cuando empecé que quería ser modelo era 'como no eres alta y aparte estás muy delgadita', me cerraron muchas puertas, entonces batallaba mucho con mi autoestima porque decía: 'yo quisiera tener un cuerpo así', pero no aumentaba de peso porque mi genética es ser delgadita. Iba al gimnasio, entrenaba y nunca veía resultados y así estuve muchos años, hasta me desanimaba porque decía 'no funciona' y descubriendo que lo más importante es la alimentación y que hay que meter suplementos y ser paciente, empecé a cambiar poco a poco", comentó.

Es importante señalar que, una vez que Yanet se consolidó en la televisión, decidió formarse profesionalmente como "health coach" y es así como ayuda a las personas a que consigan el cuerpo que quieren, pues es una ayuda que ella quisiera haber tenido desde los inicios de su carrera como presentadora.

Además, también explota esta faceta en sus redes sociales donde incluso es considerada como una de las influencer fitness más reconocidas de la red en toda Latinoamérica.