Le llueven críticas a Yalitza Aparicio por denunciar restaurante; no la dejaron meter bebidas

Yalitza Aparicio está siendo “tundida” en redes sociales por un video en el que denuncia “abuso de autoridad" hacia su familia en un restaurante de Oaxaca “por no dejarla ingresar bebidas”.

A través de un video publicado en su Tik Tok, la mexicana que se hizo famosa por su actuación en la cinta de Alfonso Cuarón, Roma, y por ser nominada a mejor actriz en los Oscar, relató que su hermana le marcó para decirle que, en un lugar ubicado cerca del mercado 20 de noviembre en Oaxaca, mostró “desigualdad” y “discriminación”, por impedirle a su familia ingresar con aguas de sabor, porque ellos no consumen refrescos.

“Al escuchar el relato (de su hermana), aunque suene extraño, no me sorprende. Me molesté conmigo, por no prevenirlos porque no pueden ingresar con bebidas y otras cosas en este lugar.

Siempre que voy a un lugar evito que se den cuenta de que estoy ahí, prefiero ver cómo nos tratan realmente sin etiquetas. Por si pensaban que les hablo de bebidas alcohólicas, no es así, me refiero a que no dejan entrar aguas de sabor”.

Yalitza Aparicio, recalcó que en ese lugar, no hay algún anuncio que diga que no se pueden meter bebidas.

“Siempre tienes esa ilusión de que no se va a repetir. Es triste pensar que, a pesar de la época en la que nos encontramos, aún seguimos sufriendo abusos de autoridad, o no sé cómo podría nombrar este suceso. Saben que no soy de las personas que hacen más grandes los problemas, y que prefieren evitarlos, pero hoy me abrieron los ojos, porque quedarse callados es apoyar esos tratos, desigualdades, discriminación entre otras cosas de las que no todos pueden defenderse.

El relato de Yalitza Aparicio desató miles de reacciones y comentarios en Tik Tok, donde una gran mayoría la cuestiona acerca del abuso de autoridad, pues dicen “cualquier lugar tiene sus reglas de consumo”.

“En ningún establecimiento permiten ingresar bebidas ni alimentos de otro negocio”. “Yo no creo que la palabra discriminación sea correcta”, “eso no es discriminación, son reglas de todos los negocios de comida”, “eso para porque se debe consumir lo que se vende en el local”, señalan algunos de los cibernautas en su publicación.

Sin embargo, a lo que hace referencia Yalitza, es que, de saber el restaurante que se trataba de su familia, seguramente les habrían permitido acceder con sus aguas.