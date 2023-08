¿Yahritza y su Esencia quedan fuera del Festival Arre en México tras polémica?

No han sido los mejores días para Yahritza y su Esencia, la agrupación de regional mexicano la ha pasado mal y ha perdido seguidores tras viralizarse una entrevista en la que confiesan su poco agrado por la comida mexicana y por el caos de la Ciudad de México, sus palabras causaron indignación entre los mexicanos, quienes piden su cancelación, de entrada al Festival Arre, que se llevará a cabo el 9 y 10 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el cual reunirá a varios representantes de la música regional mexicana.

En el cartel, la agrupación está contemplada para actuar el domingo, día en el que se presentará Peso Pluma, quien estará acompañado por Edén Muñoz, Pesado, Ramón Ayala, Camila Fernández, Edith Márquez, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, Kumbia Kings, Majo Aguilar, Mi banda el Mexicano y La Sonora Dinamita.

De momento, en la agenda de Yahritza y su Esencia no se encuentra contemplado el evento, sólo el concierto que ofrecerán ese mismo mes en Monterrey y Zapopan.

El Festival Arre sigue manteniendo el cartel tal y como lo dio a conocer al público; sin embargo, en la cuenta de Instagram, los comentarios de los cibernautas no han parado, prácticamente en contra de Yahritza y su Esencia, piden, imploran, que no se presenten, y amenazan con que si lo hacen conocerán lo que es un mexicano enojado.

"Cancelar a Yahritza y su esencia ¡No les gusta México!". "Bajen a Yahritza, suban a un artista que si le guste venir a México y no sólo llenarse los bolsillos a nuestras costillas". "Sí Yahritza, viene al evento hay que darle la espalda". "Un video disculpándose no soluciona nada pongan a alguien más". "Quiten a Yahritza por no tener esencia mexicana, fuera fuera". "Para qué piden que la quiten, mejor que venga y vea como la recibimos". "Inviten a Junior H en lugar de la morra que no le gusta México". "Compro mis boletos si quitan a Yahritza".

A pesar de que la banda ofreció una disculpa por sus dichos contra México, de poco sirvieron sus palabras, por el contrario, escarbando en internet, usuarios sacaron a la luz un video en el que la vocalista Yahritza le pide a su entrevistadora que le hable en inglés y no en español; en su reciente colaboración musical con Banda MS, el rechazo ha estado presente en las redes de ambos grupos.

Para el primer día de actividades, el exponente principal es el precursor de los corridos tumbados, Natanel Cano, pero completan el elenco Fuerza Regida, La arrolladora Banda el Limón, Los Huracanes del Norte, Marca MP, Marca Registrada, Alicia Villarreal, Caballo Dorado, Chiquis, La Mafia y otros grupos más.