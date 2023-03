'Ya tocó fondo', Javier Aguirre explota contra el futbol mexicano

Una de las personalidades del futbol en México que levantó la voz tras el fracaso en la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue Javier Aguirre, estratega del Mallorca en la Liga de España y quien aseguró que se tocó fondo en el balompié mexicano.

El extécnico de la Selección Mexicana en 2002 y 2010, consideró increíble que la Liga MX no permita el descenso, situación que no puede defender ante los cuestionamientos de sus jugadores y directivos.

"Tocamos fondo… Así como lo dije cuando nos echó la FIFA con los cachirules, que tocamos fondo. Hubo reestructuración, hubo cambios y este es el momento. Aquí en España no puedo defender el que no haya descenso. ‘Oye, Javier, ¿cómo es que el último no se va a Segunda?’, pues no se va, pagan no sé cuánto y se quedan. Luego el porcentaje, la multipropiedad, tantas y tantas cosas califican 12 de 18, son cosas que te cuestan defender", comentó en entrevista con ESPN.

Aguirre, quien ha tenido una temporada increíble y se encuentra cerca de los puestos para competencias europeas, agregó que se debe dejar en segundo término lo económica y enfocar los esfuerzos para desarrollar futbolistas.

"Yo creo que debemos, en este momento, ser un poquito generosos con el futbol mexicano, que tanto nos ha dado a todos y ayudar y si hay que sacrificar una lana, proyectos o jugadores, pues hay que hacerlo, nos están comiendo el mandado los vecinos del norte", finalizo.