'¡Ya supérame!', con canción de Grupo Firme, AMLO responde a críticas de Denisse Dresser a Delfina Gómez

Con la canción Ya supérame de Grupo Firme sonando en Palacio Nacional y su video proyectado en la pantalla del Salón Tesorería, AMLO respondió en su conferencia mañanera a quienes critican a Delfina Gómez, virtual ganadora de la gubernatura del Estado de México, cuestionando especialmente el análisis hecho por la politóloga Denisse Dresser.

"¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no?", se escuchó en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló a la oposición de echarle la culpa a la gente que no votó por la derrota de Alejandra del Moral en el Edomex, y dijo que sus declaraciones obedecen al "clasismo del bloque conservador".

Además, nuevamente AMLO cargó contra la politóloga Denisse Dresser, quien compartió en redes sociales lo que consideró como "lecciones" de las elecciones de este 4 de junio en Coahuila y el Estado de México.

López Obrador dijo que los comentarios de Denisse Dresser "pueden ser muy racistas o muy clasistas, con doctorado o sin doctorado"; AMLO cuestionó que la politóloga calificó a Delfina Gómez como "mal oliente", dijo que su pensamiento es muy ofensivo, de querer "sentirse superiores", y que sus expresiones incluso pueden constituir un delito.

Tras esto y luego de haber mostrado las publicaciones de Denisse Dresser, AMLO pidió proyectar el video de la canción Ya supérame, de Grupo Firme, asegurando a la oposición que Delfina Gómez es "una mujer íntegra" y "mucho más honesta que quienes hacen juicios temerarios".

