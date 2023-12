Ya son dos años sin la lagunera Carmen Salinas

Carmen Salinas, un verdadero ícono lagunero, se fue hace dos años. Su partida aún duele a su público, amigos, colegas y familiares.

Fue la noche del 9 de diciembre cuando trascendió en redes sociales y en los medios de comunicación la muerte de Carmen.

“Con profundo dolor, hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido el 9 de diciembre de 2021. Agradecemos todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia. Así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra Carmelita Salinas”, con estas palabras la familia de la torreonense anunciaba su deceso.

Salinas murió a consecuencia de un derrame cerebral sufrido días antes de su muerte. Se encontraba en coma.

Debido a que Carmen siempre fue una mujer activa y muy fuerte, había esperanzas de que se recuperara, sin embargo, ella no pudo más.

Carmen Salinas siempre se mostró orgullosa de haber nacido en Torreón, Coahuila. Donde quiera que estuviera presumía su tierra por todo lo alto.

“Mi orgullo es mi gente lagunera”, mencionó entusiasmada la actriz en una entrevista que dio a El Siglo de Torreón en la escuela Alfonso Rodríguez donde ella estudió la primaria.

En esa misma charla, Salinas recalcó el amor que sentía por la tierra que la vio nacer.

“Nunca he negado mis orígenes ni se me olvida dónde hice mis estudios, de alguna manera siempre he estado cerca de la Alfonso Rodríguez, mi escuela”, comentó.

Carmen Salinas Lozano nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila, México siendo hija de Carmen Lozano Viramontes y Jorge Salinas Pérez Tejada.