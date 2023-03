¡YA SON CINCO!

ergio "Checo" Pérez tuvo una brillante exhibición de manejo y pudo contener a Max Verstappen durante 25 vueltas, para conseguir su quinta victoria en la Fórmula Uno, al ganar el Gran Premio de Arabia Saudita, acariciando el liderato en el Mundial de pilotos, el cual perdió en el último giro debido a que Verstappen le quitó la vuelta rápida.

Uno de los pocos errores de "Checo" en la carrera fue en la arrancada, ya que perdió el primer lugar con Fernando Alonso, pero el mexicano poco tiempo tardó en solucionarlo, y con un gran rebase en la cuarta vuelta tomó la punta de la carrera para nunca más soltarla.

Verstappen inició la competencia en la posición 15 y poco a poco fue rebasando rivales, al grado de colocarse en el cuarto sitio en la vuelta 18, cuando Lance Stroll tuvo un problema y dejó la carrera, provocando de forma polémica que entrara el auto de seguridad, algo que perjudicó al mexicano, pues Verstappen se encontraba a más o menos 20 segundos de "Checo", pero tras la entrada del "safety car" las distancias se redujeron.

La bandera verde llegó en la vuelta 21, con una gran "rearrancada" de Pérez, quien sacó buena ventaja sobre su perseguidor Alonso, mientras que "Mad Max" era cuarto a menos de cuatro segundos del mexicano.

Verstappen pasó a George Russell en la vuelta 23 y luego a Alonso en la 25 para colocarse en el segundo sitio a 5.6 segundos de Pérez justo a la mitad de la carrera.

Con un gran manejo, "Checo" no permitió que Verstappen se le acercara demasiado y consiguió la victoria con una diferencia de 5.355 sobre el neerlandés, quien en el último giro le quitó el punto extra por la vuelta rápida al mexicano, por lo que quedó con un punto de ventaja en la clasificación de pilotos.

En tercer sitio llegó Fernando Alonso, quien luego de subir al podio y festejar, lo penalizaron bajándolo al cuarto sitio, por lo que George Russell sería tercero, pero luego la FIA le quitó la sanción al español, quien consiguió el podio 100 de su carrera. Russell a final de cuentas terminó cuarto y Lewis Hamilton quinto. Carlos Sainz y Charles Leclerc, pilotos de Ferrari, finalizaron en sexto y séptimo sitio respectivamente.

HABLA PÉREZ

"Fue más duro de lo esperado. Hicimos muy bien el trabajo en la primera tanda, pero el coche de seguridad casi nos quita otra vez la victoria aquí", manifestó "Checo", refiriéndose a lo ocurrido el año pasado cuando tras largar primero, finalizó cuarto en el circuito de Yeda.

El mexicano se dijo contento por el resultado y alabó el trabajo de su equipo: "El equipo ha hecho un trabajo fantástico durante todo el fin de semana, estoy muy contento por ellos. Es un gran comienzo de temporada; y seguiremos empujando. Pero lo más importante es que tenemos el coche más rápido".

Sobre la arrancada, "Checo" cree "que hay trabajo que hacer aún con la salida. Hay que trabajar para salir mejor en el futuro".

Acerca de perder el punto de la vuelta rápida al final de la carrera dijo que: "Al final tengo que confiar en mi equipo, me dijeron que tenía la vuelta rápida, tenía un ritmo que mantener y fue lo que hice. Al final me enteré que Max hizo la vuelta rápida, pero al final es algo que tiene que quedar más claro en el futuro. Después de esto es algo que el equipo se tiene que replantear en cómo lo estamos manejando, porque si el equipo te da una instrucción y al final no la respetas creo que no es lo ideal".

También dijo que "lo importante el día de hoy es que nada nos quita la victoria y ganar así de contundente da mucho gusto".

Con el triunfo, Pérez llegó a 43 puntos, uno menos que Verstappen, mientras que Fernando Alonso es tercero con 30.

43 PUNTOS suma Sergio Pérez en el segundo lugar del Mundial de pilotos, uno menos que Verstappen.