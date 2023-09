Ya se pagaron los créditos a corto plazo y no habrá sorpresas al final de administración: Miguel Riquelme

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, declaró que no habrá sorpresas en la recta final de su administración y dijo que la entidad es de las pocas que no dejará deuda a corto plazo, ya que el viernes le informaron que terminaron de pagar los créditos de corta duración.

Riquelme dijo lo anterior en el evento en Matamoros para el arranque de la obra de perforación de un pozo de agua potable, donde resaltó que saldar los créditos a corto plazo habla bien de una entrega-recepción, pero lo más importante es que permite al gobernador electo Manolo Jiménez “apalancar” las obras y proyectos con los que arranque su administración.

El mandatario dijo que Coahuila será de los pocos estados que deja una fortaleza financiera en el manejo de los recursos, pues cuando él llegó nadie le quería prestar y ahora todos los bancos están detrás de él.

“En esta administración no habrá sorpresas, y les quiero comentar también: uno de los únicos estados que al finalizar o al estar en la recta final me dieron la buena noticia que acabamos de pagar todos los créditos a corto plazo y eso es algo que también va a hablar bien de una entrega- recepción responsable, donde Manolo pueda apalancar todas las obras y los proyectos que requiera, con un estado que financieramente deja una fortaleza dentro del manejo de los recursos por qué cuando llegué nadie me quería hacía y ahora todos los bancos andan tras de mí, pues yo ya no puedo”

Riquelme Solis declaró que eso es una situación que lo llena de orgullo, de satisfacción, pues incluso se tenía pensado que los créditos a corto plazo se cubrirían hasta noviembre a muy poco tiempo de que inicien la siguiente administración, cuyas funciones inician el primero de diciembre.

“Yo creí que a lo mejor me iba a ir (pagar deuda) hasta el mes de noviembre, antes de entrar la siguiente administración para poder pagar los créditos de corto plazo que por ley de disciplina financiera tienes que dejar en ceros, porque en las últimas entregas de otros estados las acusaciones de que les han dejado de deuda de corto plazo, que esa es una responsabilidad que tiene uno al finalizar la administración y entonces Coahuila debe quedar listo para poder enfrentar el reto de los próximos años con el gobernador Manolo Jiménez, quien tomará protesta el 1 de diciembre”.