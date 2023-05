Ya se estrenó el soundtrack de La Sirenita; ¿cambiaron las canciones?

Hace ya más de un mes el compositor Alan Menken nos había revelado que para la versión live action de La Sirenita se harían algunos cambios en las letras de las canciones Bésala y "Pobres almas en desgracia", para adaptarse a la época actual.

Según señaló en su momento el encargado de los temas de la cinta animada de 1989, a Vanity Fair: "Hay algunos cambios en la letra de 'Bésala' porque la gente se ha vuelto muy sensible a la idea de que (el príncipe Eric), de alguna manera, se impondría (a Ariel)".

Ahora que ya ha salido a la luz el soundtrack original del filme (tanto en su versión en inglés como en español para Latinoamérica) ya sabemos cuáles son esos cambios y aquí te los mostramos:

En el caso de Bésala, en lugar de que Sebastián cante: "Mírala y ya verás, no hay que preguntarle, no hay que decir, no hay nada que decir, ahora bésala", esta vez escuchamos: "Mírala y ya verás, solo hay que preguntarle. No hay mejor lugar y es la noche ideal, ahora bésala".

Este tema es interpretado en español por Lester Ciarreta Hernández, Carla Medina, Leo Novoa y un ensamble vocal, y como ya nos había adelantado Alan Menken, da paso al consentimiento y a no hacer ver que se puede besar a alguien sin su permiso.

De acuerdo con el álbum oficial en Spotify, el tema en su versión original en inglés es interpretado por Daveed Diggs (Sebastián) Awkwafina (Scuttle), Jacob Tremblay (Flounder) y un ensamble vocal, y se trata de una canción más íntima en comparación con la de 1989, donde tienen mayor peso los tres amigos de Ariel, pues en su anterior versión era Sebastián quien la cantaba.

El tema está acreditado a Alan Menken, Howard Ashman y Lin-Manuel Miranda, este último que se sumó para los arreglos en el live action.

Ariel cambia su voz por libertad, no por "amor"

Por otro lado, en cuanto a Pobres almas en desgracia, que en la versión en inglés interpreta Melissa McCarthy y en español Laura Torres, y que en su nuevo arreglo está Alan Menken, Howard Ashman y Lin-Manuel Miranda, hay más cambios.

En la versión animada de 1989 se ponía énfasis al papel del príncipe y el enamoramiento que Ariel tenía hacia él, por lo que la bruja utilizaba esto para convencerla. En esta nueva versión toda esa parte no existe, pero se ha sustituido por un diálogo en el que vemos que en realidad lo que convence a Ariel de intercambiar su voz por un par de piernas es poder ser libre:

Este es el diálogo de la versión animada:

Ariel: Si me convierto en humana, ya no veré a mi padre ni a mis hermanas.

Úrsula: Pero tendrás a tu hombre. Es difícil decidir en la vida, ¿no crees, Ariel? ¡Oh! y además hay otro pequeño detalle, no hemos hablado de cómo me pagarás. No se puede recibir sin dar nada a cambio.

Ariel: Pero yo no tengo nada que…

Úrsula: No es mucho lo que pido. Lo que quiero es... tu voz.

Ariel: Pero sin mi voz, cómo…

Úrsula: Eso no importa, te ves muy bien. No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. Los hombres no te buscan si les hablas, no creo que los quieras aburrir. Allá arriba es preferido que las damas no conversen a no ser que no te quieras divertir.

Verás que no logras nada conversando, a menos que los pienses ahuyentar Admirada tú serás si callada siempre estás, sujeta bien tu lengua y triunfarás, ¡Ariel!

En la versión en live action Ariel duda y se da cuenta de que lo que está a punto de hacer está mal, pero Úrsula le dice:

"Como quieras, olvida el mundo de arriba, vuelve al mundo con tu papi y no vuelvas a desobedecer", poniendo así mayor peso al conflicto padre-hija.