Ya sabemos cuál vestido quiere usar Rosalía el día de su boda; ¿Cómo Carrie Bradshaw?

Rosalía estuvo de visita en el programa español El Hormiguero, en donde fue cuestionada sobre los detalles de su próxima boda con Rauw Alejandro.

En el show, Rosalía explicó que aunque de momento se encuentra de gira, está en sus planes alistarse para su unión con el reguetonero.

"De momento tengo que terminar la gira y luego ya me pondré pa' la vuelta", dijo entre risas la cantante Con Altura.

Además, añadió que ya está pensando en el vestido que usará y que podría ser un diseño de Vivienne Westwood.

"Tengo por ahí vestidos guardados, un vestido de Vivienne Westwood me gustaría, tengo por ahí cosillas guardadas", añadió la intérprete de Besos Mojados.

Cabe señalar que Vivienne Westwood suele ser la marca de ensueño para casarse de muchas mujeres.

Algunas famosas como Hailey Bieber, Miley Cyrus y hasta Miss Piggy de Los Muppets, se han casado con un vestido de la firma.

Rosalía dejó claro que quiere una boda tranquila, "algo chill".

ROSALÍA RECUERDA COMO LE PIDIERON MATRIMONIO

También Rosalía aprovechó el espacio en El Hormiguero para hablar sobre como fue la experiencia y el momento en el que Rauw le pidió matrimonio.

"Me lo pidió en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos, que está en la montaña y se veía Puerto Rico, y había fuegos artificiales porque habían sido las campanadas, bueno como que ya había pasado al siguiente año", dijo.

"Ya habíamos subido para la terraza, yo no lo esperaba, y de golpe él yo veo que se me arrodilla, y buscaba algo y no lo podía sacar. La caja, la tenía él encajada, la tenía ahí, como ahí trabada y me sacó el anillo y me pidió que me casara con él. Y yo me puse a llorar, claro, yo madre mía, me puse a llorar y sí. Lagrimones", contó la artista.