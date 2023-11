Ya puedes escuchar Golden, el primer álbum en solitario de Jungkook de BTS

Jungkook, el miembro más joven de la banda de K-Pop BTS, publicó hoy Golden, su primer álbum en solitario y compuesto exclusivamente de piezas cantadas en inglés.

El disco incluye 11 canciones "de diversos géneros" y que tienen como trasfondo común el "momento dorado", según afirma el artista en un vídeo promocional distribuido por la agencia detrás de BTS, BigHit.

Jungkook participó en todo el proceso de producción del álbum, seleccionando sus temas con la mayor diversidad posible de influencias con vistas expandir su universo musical, según la agencia.

El artista, de 26 años, debutó como vocalista en solitario con el sencillo digital Seven el pasado julio, y al que siguió el también sencillo 3D, ambos incluidos en su recién lanzado disco.

El álbum incluye colaboraciones con varios artistas globales, entre los que destacan Major Lazer, Latto y Jack Harlow, así como la producción de BloodPop y composición de David Stewart, Blake Slatkin y Ed Sheeran.

Jungkook aspira ahora a interpretar temas en vivo de su nuevo álbum en tantos escenarios como sea posible, así como a continuar experimentando con nuevos géneros, según BigHit.

También se pronunció sobre el esperado regreso de BTS a la actividad musical después de que el grupo anunciara en 2022 que se tomaba un descanso al menos hasta 2025.

"Creo que nos hemos hecho más fuertes en muchos sentidos durante el proceso de sacar adelante nuestros proyectos en solitario. Solo puedo garantizar una cosa: si BTS volvemos juntos en 2025, será verdaderamente increíble", señaló el artista.

ESCUCHA EL ÁLBUM AQUÍ:

3D FEAT JACK HARLOW

CLOSER TO YOU FEAR MAJOR LAZER

SEVEN FEAT LATTO

STANDING NEXT TO YOU

YES OR NO

PLEASE DON'T CHANGE FEAT DJ SNAKE

HATE YOU

SOMEBODY

TOO SAD TO DANCE

SHOT GLASS OF TEARS

SEVEN FEAT LATTO (CLEAN VERSION)