Ya no hay un alta incidencia delictiva en el poniente, asegura director de la DSPM de Torreón

Las colonias del poniente de Torreón ya no están consideradas con alta incidencia delictiva, ahora se eleva la vigilancia en el sur oriente de la ciudad, en las colonias de reciente creación que se encuentran en los limites del municipio de Matamoros, aunque dijo que se cometen delitos menores.

Lo anterior lo declaró el director de Seguridad Pública, César Perales Esparza, quien indicó que la estrategia de prevención ha dado resultados en el poniente, ya que se ha tenido una buena respuesta por parte de la ciudadanía.

“Ahorita el mayor punto de vigilancia es el sur oriente, en el poniente está más tranquilo, hemos hecho muchas brigadas, hemos realizado mucha labor preventivo y hemos recibido muy buena respuesta de la ciudadanía. Ahorita es el sur oriente que ya es el nuevo cinturón, limite con Matamoros y en ocasiones ni siquiera es gente de esas colonias, es gente que solo va a molestar”.

El jefe policíaco reconoció que siempre se van a tener puntos conflictivos, pues Torreón es una ciudad con 800 mil habitantes, pero aseguró que se tienen bajos indicadores en los delitos de alto impacto; tales como homicidios o secuestro.

“Claro que tenemos detalles y tenemos que acercarnos a la ciudadanía para aplicar las estrategias correctas, por que bueno unilateralmente por parte de Seguridad Publica, diseñamos una estrategia, de la cual la ciudadanía no está enterada y no nos puede evaluar esa estrategia y es muy importante que la gente nos vaya diciendo para saber en qué momento vamos a aplicar mas fuerza, en que momento vamos a retirar un poco, para que sea factible y como siempre lo he dicho la seguridad tiene que ser un traje a la medida según la zona”.

Perales Esparza manifestó que en los sectores que se tienen en alerta, con los limites del vecino municipio, se presentan principalmente los robos de oportunidad; es decir que los ladrones despojan a las personas de sus pertenencias personales como la cartera, bolso o celular, en tanto que en los robos patrimoniales han disminuido.

“Son delitos menores en lo general, el delito de robo patrimonial bajó y ahorita lo que tenemos y estamos trabajando en ello es el robo de oportunidad; hay gente a la que le quitan su celular o su bolsa en el transporte o en la vía publica , pero no tardan en llegar (los policías) más de un minuto y lo que tenemos que trabajar en las respuestas más rápidas en eficientizar, que la gente sepa que las unidades no están en un lugar especifico y pueden llegar con toda confianza para pedir el apoyo”.