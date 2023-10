'Ya no encajaba con los estándares', Tania Rincón revela porque dejó Venga la Alegría

La conductora Tania Rincón abrió su corazón y reveló las razones por las que se salió de Tv Azteca, a pesar de que tenía la exclusividad con la televisora del Ajusco.

Fue hace un par de años atrás cuando Tania Rincón se posicionaba como una de las conductoras estrellas de Venga la Alegría, el programa matutino de Tv Azteca, el cual, en ese entonces estaba siendo conducido por Fernando del Solar, Mau Mancera y Raúl Osorio.

Sin embargo, de un momento a otro, la conductora dejó de aparecer en el matutino y a los años siguientes apareció en la competencia, en el programa Hoy de Televisa.

A pesar de que en ese momento no se dio muchas declaraciones al respecto, durante un pódcast grabado hace un par de días, Tania decidió abrir su corazón y revelar los motivos de su salida de Azteca.

A través del canal La Capitana, Tania contó que comenzó a sentirse estancada con su trabajo y que además la televisora ya no le tomaba tanto en cuenta.

"Cuando regresé del Mundial de Rusia, tomé la decisión de dejar Venga la Alegría. En ese entonces yo decía: necesito un proyecto que me haga crecer, ya me sé esto, ya quiero hacer otra cosa".

Posteriormente, señaló que también dejó de encajar con los estándares que la televisión pedía, además de que la Administración de Tv Azteca había cambiado y ella dejó de agradarles.

"Entonces, de pronto en la empresa se tomaron como que muchas decisiones, entonces yo nada más veía pasar como proyectos, y yo veía que ya no se me tomaba tanto en cuenta, y no es que me quisiera salir de Venga la Alegría, porque siempre podías hacer una cosa y después la otra, pero me fui porque ya no me estaban dando proyectos".

"Cambió la administración, y no fui santo de su devoción, tampoco encajaba con los estándares que ellos querían, entonces, a mí me empezó a generar mucha duda y confusión de su soy buena conductora, porque ya no se me considera, ya me estaba enfermando, dije: por salud mental me tengo que ir, y me tengo que ir bien, y la verdad me fui muy bien", sostuvo.

Tras esto, a pesar de tener exclusividad con la televisorora, Tania señaló que su salida de Azteca se dio con total normalidad, y en buenos términos.

"Meo iba de Azteca, pero tampoco tenía otro trabajo, tenía la exclusividad, pero (pues) que. Conmigo fueron muy bondadosos, fue de que me dijeron: 'si te quieres ir ahorita está bien, y si mañana quieres regresar, también están las puertas abiertas'".