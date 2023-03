'Ya me tiene harta', Andrea Legarreta ya prepara demanda en contra de Alfredo Adame

Después de que Alfredo Adame arremetiera duramente en su contra, Andrea Legarreta reveló que procederá legalmente para que "deje de estar opinando sobre su vida".

Fue hace un par de días cuando Alfredo Adame fue cuestionado por la prensa sobre la reciente separación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín, ahí el actor no dudó en despotricar en contra de la conductora, mostrándose feliz de su separación.

"Ojalá y pasé por 50 momentos difíciles más de aquí a que se muera y ojalá que cuando se muera se queme en leña verde”, comentó en aquel entonces.

Ahora, tras varios días de estas declaraciones, Andrea Legarreta habló sobre esta situación y aunque no mencionó su nombre, sí reveló que procederá legalmente en su contra.

"Estoy preparando la demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta, que no para de hablar de mí, entonces vamos a ver si sigue hablando, porque además a base de mentiras, él en su locura decidió”, mencionó la conductora visiblemente molesta.

Tras esto, le pidió a la prensa que dejaran de preguntarle sobre ella cuando se lo encuentran, ya que solo estaba manchando el nombre de su familia:

"Y les pido, que no le vuelvan a preguntar de mí a ese señor (...) él se siente con la libertad de hablar y de opinar, entonces ustedes están poniéndole el nombre de mi familia en su boca, sabiendo que va a contestar horrores, no formen parte de esto. Ya estuvo bueno, yo me voy a hacer cargo de esto", reveló.