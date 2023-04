'Ya estoy hasta la ma... de insultos', Mau Nieto rompe el silencio tras polémica con Ricardo O'Farrill

A una semana del pleito entre Ricardo O'Farrill y Daniel Sosa, el comediante Mau Nieto se pronunció sobre lo ocurrido en su boda con Carla Fernández. Por medio de Instagram, hizo un llamado para detener los insultos contra su esposa.

La amistad entre Ricardo O'Farrill, Daniel Sosa y Mau Nieto se vio afectada durante la boda del standupero mexicano. Tras lo ocurrido, "Richie" preocupó a sus amigos cercanos por una supuesta crisis de su estado de salud mental.

Sin embargo, fueron los propios familiares de O'Farrill quienes en redes sociales aclararon que el influencer se encuentra atendido por un equipo de profesionales. Asimismo, Roberto O’Farrill agradeció las muestras de apoyo a su hijo.

Tras la ausencia de Richie en internet, Mau Nieto compartió en Instagram su versión sobre lo ocurrido en la boda. El standupero declaró que O'Farrill llegó en un estado "inconveniente" al evento.

"Contrario a lo que me ha dicho todo el mundo, ahora no me voy a defender. Voy a hablar de mi punto, porque ya estoy hasta la madre de insultos a mí y a mi esposa", destacó en su publicación.

Seguido, añadió: "No soy un experto ni voy a afirmar que venía drogado, pero llegó muy agresivo", explicó.

Nieto relató que, durante la fiesta, Richie aventó un porro prendido a la cara de Daniel Sosa, con lo que desató la pelea. Y al día siguiente O'Farrill regresó al lugar con gente "armada".

De acuerdo con el standupero, Ricardo agredió a la wedding planner y trató de entrar a la fuerza a la tornaboda, así que personal de seguridad lo sacó del lugar. También insultó a Carla Fernández, hecho que provocó la furia de Nieto.

Mauricio afirmó que tiene pruebas de las amenazas de Richie, pero señaló que por respeto a él y su familia no las piensa hacer públicas:

"No es un santo. Fue un amigo con el que en privado discutí y lo publicó. Yo no voy a hacer públicos sus mensajes, pero está enfermo y le ofrecí mi ayuda. No quiso", sentenció Nieto.

A pesar del pleito, el standupero enfatizó que le ofrecerá su mano a Ricardo O'Farrill, tal como lo había hecho a lo largo de la amistad. "Aquí estaré cuando salga de donde sea que esté. Como siempre. (...) Sólo espero que mejore", escribió a sus 722 mil seguidores.

No obstante, sobre las acusaciones de haber drogado a una mujer con MDMA junto con Daniel Sosa, el comediante no ofreció una explicación.