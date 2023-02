'Ya es tiempo de que MasterChef vuelva a ser de calidad', asegura el chef Benito Molina

La polémica en torno a "MasterChef" no termina pues, el chef Benito Molina, que fue uno lo de los jueces durante las primeras temporadas del concurso de cocina, ya se pronunció frente a los presuntos cambios que atravesará el programa, expresando que desea que vuelva a tener la calidad que un día tuvo.

La salida de la chef Betty Vázquez, el chef José Ramón Castillo y el chef Pablo Albuerne de la cocina más famosa de México ha causado revuelo entre la audiencia del programa, pues la participación de los críticos de cocina se ha convertido en la esencia principal del show.

Sin embargo, el fin de su aparición en el reality no es la única noticia que ha dado de qué hablar, sino los supuestos motivos por los cuales no regresaran para la doceava temporada de "MasterChef", ya que hace un par de días, el periodista mexicano Álex Kaffie publicó que había sido el nuevo director general de TV Azteca, Adrián Ortega Echegollén, quien había tomado la decisión de prescindir de su participación.

Sin embargo, hace dos días, tanto la chef Betty como el chef JoséRa publicaron un comunicado en que, cada uno, aclaraba los motivos por lo que habían decidido regresar al programa de cocina.

Castillo compartió que la falta de comunicación con las y los productores del reality lo habían orillado a tomar la decisión:

"Tras no recibir noticias sobre la nueva temporada, calendario o planeación, me vi en la obligación de decir adiós a ´MasterChef México´, me llevo grandes aprendizajes y amigos. Fue un buen camino", explicó.

Vázquez, a su vez, confió que por razones personales se retiraría del proyecto en el que participó durante sus 11 temporadas:

"Agradezco la oportunidad de conocer y ser parte de una gran empresa por ocho años, hoy por motivos personales, me despido agradeciendo sus gentilezas, su apoyo y la oportunidad de crecimiento y proyección".

Al poco tiempo, las versiones que sugerían que el chef Adrián Herrera volvería al reality fueron publicadas por "La comadrita", una cuenta de Instagram que publica noticias relacionadas con el mundo del espectáculo, razón que habría orillado a la chef Betty a retirarse del programa, debido a que -hace unos meses- Pedro Sola contó en "Ventaneando", que el chef JoséRa la había confiado que tanto él como el chef Herrera habrían tenido un mal trato hacía Vázquez.

(FOTO: ESPECIAL)

Aunque ninguno de estos rumores ha sido confirmado por las partes involucradas, un tuit que publicó ayer el chef Benito alimentó la polémica, debido a que compartió una fotografía suya en la que pide una opinión a sus seguidores, a quienes les pregunta si no les parece que ya es hora de que "MasterChef" vuelva a ser el programa "de calidad" que fue un día.

"Como que ya es tiempo que 'MasterChef' regrese a ser un programa de calidad, ¿o ustedes qué opinan?", escribió.

Esta publicación ha provocado que las y los fans del programa especulen acerca del posible regreso de Molina, quien abandonó el show en la séptima temporada. En ese momento, TV Azteca lanzó un comunicado en donde argumentaba que la salida del experto en cocina se debía a la "incompatibilidad de agendas".