'Ya abusaste de los filtros', Maribel Guardia publica fotografía y usuarios la critican

Maribel Guardia no para de sorprender a todos con sus posteos en las redes sociales que arrasan con miles de me gusta cada vez que comparte contenido en su cuenta oficial. Pero esta vez sus seguidores no le perdonaron el exceso de cirugías o de photoshop.

Los internautas dan muchas opiniones sobre el cuerpo de la mujer de 63 años que en las fotografías que comparte luce espléndida, con una figura envidiable y una cintura de avispa. Para muchos su esbelto cuerpo es algo "artificial" y tienen serias sospechas de que la mediática se ha excedido en las cirugías o en photoshop.

Que Maribel Guardia ha pasado por el quirófano más de una vez no es ningún secreto. Ella misma se ha encargado de confesarlo. De todas formas, su cuerpo torneado también se mantiene en forma a base de una alimentación sana y mucho ejercicio. La disciplina ha sido siempre una característica de Maribel.

"Yo tengo dos operaciones que nunca he negado. Me afilaron la nariz que, por cierto, la prefiero como la tenía antes. Después de dar a luz y amamantar a mi hijo, me arreglé el busto", dijo la nacida en Costa Rica en una entrevista.

En una de las fotos Maribel Guardia luce una cintura de avispa, extremadamente delgada. "Se pasó de Photoshop", la acusan algunos "haters".

"Todos sabemos que ese cuerpo no es real, deja de mentir" o "No está bien abusar del Photoshop", son algunas de las frases que disparan con odio algunos internautas. "Con edición y filtros cualquiera luce así", "Aceptar nuestro cuerpo y dejar de operarse también es amor propio", "¿Son cosas mías o tiene hasta el durazno más grande?" o "Es hora de dejar de visitar al cirujano", son algunos de los comentarios que se vieron en los posteos que compartió Maribel Guardia.