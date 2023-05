...Y Vilax entrega otro tema a fans

El grupo oriundo de la Comarca Lagunera, Vilax, sigue y sigue sacando música nueva.

Tras haber entregado los temas Si aún no me amas, Ganas y No te apures, ahora los chicos han dado a conocer, Si no ibas a quedarte.

De acuerdo con un comunicado de Fonovisa Records, se trata de una canción escrita por Salvador Aponte y Marlon Félix.

Esta melodía habla sobre una relación amorosa, en la que, después de que pasa la etapa del enamoramiento, los defectos salen a relucir.

La falta de interés da como resultado el final de la relación, sin embargo, una de las dos partes es la que más sufre.

Si no ibas a quedarte forma parte del EP de Alhe Romo, Pablo Miguel, Marcos Padilla, Víctor Rosales, Daniel Rivas e Iván García que verá la luz a finales de mayo, bajo el apoyo de Fonovisa Records.

"Porque te fuiste cuando más te amaba y como por arte de magia tuve todo, y ahora ya no tengo nada porque con mi felicidad jugaste.

"Qué voy a hacer para olvidarte y con los besos que yo tenía para darte, por qué me ilusionaste, si sabías que no ibas a quedarte", reza la melodía.

El grupo Vilax fue nominado al Grammy Latino por su trabajo llamado, Un beso es suficiente.

Tras su postulación, a la agrupación se le abrieron bastantes puertas, entre ellas, la de Fonovisa Records, empresa que contrató a los laguneros para difundir aún más su música.