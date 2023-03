'Y si no sabes, mejor cállate', la frase que Irarragorri le recordó a Elías Ayub ante los señalamientos

Arturo Elías Ayub prendió el fuego con el tema de la Liga MX y algunas declaraciones en las que nombra a Alejandro Irarragorri, a quien señala de haber arreglado todo para evitar que el Atlas descendiera, y por tal motivo, el presidente de Grupo Orlegi apareció en sus redes sociales para invitarlo a platicar.

“Se me hace que traes otros datos mi estimado Arturo Elías, cuando tú quieras platicamos y hasta hacemos una mesa redonda, ¿te late? Invita a tu ex socio, ya lo invité una vez a un debate y nomas no contestó…”, escribió Irarragorri en su cuenta oficial de Twitter, citando además una frase que el directivo de América Móvil publicó en enero del 2022 que dice:

“Si no es cierto, no lo digas. Si no es tuyo, no lo agarres. Si no es justo, no lo hagas. Y si no sabes, mejor cállate”.

Después de la entrevista con Toño de Valdés, en la que se expresó sobre la justificación que dio Alejandro sobre el modelo sin ascenso y descenso, Elías Ayub también causó polémica al decir que considera que el espectáculo del futbol mexicano no es digno de que se pague y pueda verse.

"Amigable y gratis, es como debe de ser el futbol. El futbol es una de las cosas que al pueblo de México más le gustaba, no sé si le sigue gustando, me parece muy injusto que tengas que pagar por ver la jornada 5, un partido espantoso", mencionó para Claro Sports.