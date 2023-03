Y el Oscar a la mejor película es para…

Este domingo 12 de marzo Hollywood estará de fiesta, las grandes estrellas del cine se preparan para la entrega de los Premios de la Academia en su edición número 95. Esta ocasión, Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo) llega como la favorita a la mejor película, siendo la principal nominada de la noche y la que más ha destacado en premiaciones previas. Sin embargo, hay que estar expectantes ante las sorpresas.

Este año, Hollywood quiere enfocarse por completo en el cine y no en las controversias.

Hablando de cine, esta entrega premiará lo mejor del cine lanzado en el 2022, un año que destacó por devolverle la normalidad a la taquilla, luego de dos años en que la pandemia impidió varios estrenos masivos en las salas de cine.

Tan solo hay que mencionar los récords establecidos por Avatar: The Way of Water, la cual con sus $2,282,512,515, hasta este momento, es la película más taquillera de la era postpandemia de COVID-19.

Otras películas que aparecen en el listado de las 10 más taquilleras del 2022 son: Top:Gun Maverick, The Batman y Black Panther: Wakanda Forever. Todas las mencionadas están nominadas en varias categorías de los Oscar.

Pero en los Oscar, no se dan estatuillas a los números, se premia la calidad, y aunque entregas previas como los Golden Globes, los SAG Awards y los Critic’s Choice Movie Awards ya sirvieron como una antesala para saber quienes podrían ser los ganadores este domingo, la Academia siempre da sorpresas.

¿Quién ganará mejor película?

En total, son diez las cintas que compiten por el galardón a la mejor película, el más codiciado de entre todas las estatuillas que se entregan en la gala que celebra al cine.

Hasta el momento, todo apunta a que Everything Everywhere All at Once será la gran ganadora, pero hay algunas como Los Fabelman y Elvis, que podrían dar una sorpresa. Todo puede pasar en la noche que celebra el cine.

Todo en todas partes al mismo tiempo

La película sorpresa del 2022, con una historia innovadora que presenta a una heroína inesperada que debe aprender a usar sus nuevos poderes para luchar contra los peligros del multiverso y lograr salvar al mundo.

Esta cinta es dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, la distribución estuvo a cargo del estudio A24.

Respaldada por haber ganado prácticamente todos los premios previos, incluidos los Critics Choice Awards y los SAG Awards, Todo en todas partes al mismo tiempo es la película favorita para ganar la estatuilla principal que otorga la Academia; pero no hay que descartar una sorpresa de parte de los votantes. Nada está garantizado hasta el momento en que se abre el sobre.

Todo en todas partes al mismo tiempo, es una película que no se toma en serio a sí misma, contada con su propio ritmo que no deja al espectador tiempo para reflexionar, hasta el final de los créditos. Quien ve la cinta solo tiene permitido dejarse llevar a través de los viajes de una madre de origen chino que se convierte en superheroína.

Esta es una pieza para demostrar que el cine no siempre tiene que ser contado de la misma forma y que las narrativas tradicionales no siempre son las mejores.

Por si fuera poco llevarse el premio a mejor película, todo indica a que su protagonista, Michelle Yeoh, también es la favorita a llevarse el galardón a la mejor actriz, la única que está por detrás y podría arrebatarle el premio es Cate Blanchett por su espectacular trabajo en Tár.

Las siguientes en la lista, y que podrían coronarse, son Elvis y Los Fabelman.

Los Fabelman

En un principio, Los Fabelman dirigida por Steven Spielberg sonaba como la favorita de los críticos para llevarse el premio, y aunque es innegable la capacidad de contar historias del aclamado director y genio detrás de obras como E.T., el extraterrestre y Jaws; no son suficientes, en un momento en que el cine parece que lo ha contado todo. Aún así la cinta acumula siete nominaciones.

La película es quizá el trabajo más personal en toda la trayectoria de Spielberg. En esta nos cuenta la historia de Sammy Fabelman, quien se enamora perdidamente del cine después de ver El mayor espectáculo del mundo. Es así que armado con una cámara y con la ayuda de su madre, Sammy trata de filmar su primera película en casa.

Hay que destacar las actuaciones, principalmente la de Michelle Williams, quien da vida a la madre de Sammy, que, aunque no es la mejor de su carrera, le otorgó una nominación como mejor actriz.

Es igual de merecedor de aplauso el trabajo en la fotografía, montaje, así como su diseño de producción.

Aunque no se lleve el premio a la mejor película, es probable que Spielberg se quede con la estatuilla de mejor dirección.

Elvis

La tercera en la fila es Elvis, una película que tiene un tono más hollywoodense, con grandes estrellas como Tom Hanks y Austin Butler. Una película biográfica llena de números musicales, nostalgia y muchas emociones.

Si bien no es la principal contendiente, varios críticos en diferentes medios y plataformas, la colocan como una favorita para llevarse el premio principal. Y es que, además de destacar el trabajo actoral de Austin Butler; el maquillaje y el vestuario transportan al espectador a otra época por completo.

Los Oscar son una de las entregas de premios más importantes de la industria, pero también una de las más polémicas. En diversas ocasiones ha sido cuestionada por las decisiones que se toman de parte de los votantes. No se puede decir que es universal el garantizar que son las diez mejores películas del año 2022; sin embargo, son las que convencieron a los votantes.

Por último, hay que reiterar que nada está garantizado, y las cosas podrían dar un giro por completo respecto a los favoritos a ganar.

Este listado presenta las probabilidades a la mejor película en orden: