XOXO... Gossip Girl vuelve a Netflix

Es un hecho, la serie juvenil que marcó una generación, Gossip Girl, regresa a Netflix.

La serie de The CW sobre un grupo de jóvenes pertenecientes a la Élite de Manhattan fue muy popular durante su transmisión original entre el 2007 y el 2012; tras su final, llegó al "streaming" gracias a Netflix, en donde llegó a un público mayor y logró conquistar nuevas generaciones; sin embargo, tras el anuncio de HBO Max, las series pertenecientes a Warner, incluidos éxitos como Pretty Little Liars y The Vampire Diaries dejaron de estar disponibles en Netflix y se mudaron a HBO Max.

Ahora, con los cambios que se han realizado al interior de Warner, la empresa está permitiendo que sus series se transmitan en otras plataformas.

Fue a través de redes sociales en donde Netflix Latinoamérica reveló el regreso de Gossip Girl, y aunque no señalan una fecha exacta de estreno, de acuerdo a lo que han revelado cuentas de Netflix de Europa y Estados Unidos, podría ser el 6 de julio cuando regrese.