Xóchitl Gálvez promete unir a los partidos de oposición rumbo a elecciones presidenciales

La aspirante a la presidencia de México y senadora de oposición Xóchitl Gálvez aseguró este martes que buscará la unidad de todos los partidos de oposición rumbo a las presidenciales de 2024, pese a las diferencias del frente opositor con Movimiento Ciudadano (MC).

Las declaraciones de Gálvez ocurren después de que el coordinador del opositor MC, Dante Delgado, tachó de "alianza de impresentables y condenada al fracaso" al Frente Amplio por México, que integran los partidos opositores Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario institucional (PRI).

“Yo prefiero ser una mujer que trate de sumar lo mejor y no polarizarnos y pensar que el país se nos está desangrando”, afirmó la senadora tras la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PAN de la Cámara Alta.

La aspirante, favorita para convertirse en la candidata presidencial del frente, consideró normal que existan momentos en los que la oposición no coincida.

Afirmó que, si el próximo domingo el frente opositor la elige como la abanderada, buscará una reunión con el dirigente de MC.

“Las mujeres sabemos tejer de una manera distinta y creo que esto hay que tejerlo desde una visión distinta", comentó.

En este sentido, enfatizó que ella no milita en ningún partido, aunque forma parte de la bancada parlamentaria del PAN, aunque dijo sentirse identificada con las causas de los partidos opositores en México.

“En lo particular, nunca he militado en un partido político, no tengo, no sé qué es tener una membresía”, apuntó.

Del PAN se dijo identificada con su agenda de “evitar el dolor evitable”, y en la lucha por las empresas y el desarrollo económico de un país

Del PRD, que declinó a su favor en el proceso interno para definir la candidatura presidencial opositora, se mostró a favor de abanderar su lucha por una justicia social.

Mientras que, afirmó, con el PRI comparte su defensa de las instituciones y con MC su agenda de libertades.

Gálvez también señaló que será respetuosa de la decisión que tome el PRI y su también aspirante a la candidatura, la senadora Beatriz Paredes, quien se posiciona como la segunda preferida en la contienda para definir al candidato que enfrente al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El dirigente del PAN, Marko Cortés, aseveró que Gálvez es una contendiente que suma y que trae un respaldo auténtico de la sociedad.

Dijo que será respetuoso de las decisiones que tome en consenso el PRI y su líder, Alejandro Moreno, quien ha reconocido públicamente la ventaja de la senadora panista sobre la priista.

“Lo que haga el PRI nosotros lo respetaremos. El respeto al partido ajeno es la paz”, dijo Cortés. El próximo 3 de septiembre se definirá a la candidata de la oposición para las presidenciales de 2024.