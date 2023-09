Ximena Duggan y Aranza Carreiro confirman su relación, exparticipantes de Survivor México

Ximena Duggan y Aranza Carreiro, exparticipantes de "Survivor México", dieron a conocer que ya son novias y aunque la felicidad que experimentan no se podía esconder, la baterista tuvo que aceptar que comenzó su romance con la actriz cuando seguía en una relación con su expareja, por lo que ha sido atacada en redes sociales y aunque reconoció que se equivocó, aseguró que ella y su ex ya tenían problemas antes de que ingresara al reality show de desafíos extremos.

No es la primera vez que surge el amor en las islas de República Dominicana, donde se graba "Survivor México", pues en temporadas pasadas la atracción entre Yusef Farah y Viridiana Álvarez, así como con Kenta Delgado y Cathe López fue obvia, sin embargo, ninguna de estas parejas llegó a prosperar fuera del reality, por lo que la noticia de que Duggan y Carreiro están juntas ha causado conmoción entre las fanáticas y los fanáticos del programa.

Aunque no todas las personas están contestas con la unión de las famosas, debido a que la relación tuvo lugar antes de que Duggan aclarara su situación sentimental con su expareja, la arquitecta Karina Canchola. Sin embargo, esta no sería la primera vez que Ximena y Karina rompen, pues cuando la deportista fue expulsada de la quinta temporada de "Exaltón" en 2021, al salir del reality, la baterista terminó con la diseñadora de interiores con la que después de un tiempo regresó.

Por este motivo, Ximena se dio a la tarea de aclarar cómo se dieron las cosas con Aranza, pues desde que hicieron oficial su noviazgo, son muchos los comentarios negativos que han recibido de sus seguidores:

"Se tenía que hacer el live, yo tenía muchas ganas de hacerlo por los comentarios que están poniendo y la neta... hay que responder cosas", dijo Ximena, mientras Aranza se encontraba sentada a su lado. "Estamos felices y por eso lo hicimos público y tranquilas", destacó.

Sin embargo, la baterista no perdió de vista que hay mucho enojo por parte de sus fans, sobre todo, por aquellas y aquellos que le tenían un aprecio a Canchola, su ex, por lo que quiso explicar que la relación entre ellas tomó un curso distinto mucho antes de que comenzara a sentir cosas por Aranza.

"La neta es que sí... yo entré con novia, estábamos en una situación tranquila, estábamos bien, pero como muchas veces lo platicamos ella y yo, ya no existía esa llama que existe en el amor y tengo 30 años, ella también, no podemos estar en una relación solo por estar, por comodidad, por monotonía, por miedo, ya era un buen rato que llevábamos sin sentirnos como pareja", compartió.

También reconoció que se equivocó al ser infiel, no sin antes expresar que hizo mucho para salvar la relación que tenía con Karina. Fue entonces que, a su entrada a "Survivor", comenzó a sentir cosas por Aranza, a la que ya admiraba desde que la veía cuando esta apreció en una edición pasada del reality, y a pesar de que trató de reprimir sus sentimientos, finalmente se dio cuenta que existía una química muy especial entre ellas.

"Tratamos de hacerlo de la mejor manera, pero esa fue la manera, somos seremos humanos y no somos perfectas", dijo Carreiro que recordó que, en un inicio, Duggan la evitaba, pues no quería verla ni a la cara, situación que no comprendía.

"Cada una por separado fuimos sintiendo cosas sin decirnos nada", dijo Duggan, quien a pesar de todo, agradece a Karina por haberse hecho cargo de sus redes sociales, mientras ella estaba dentro de la competencia, asegurando que así como la arquitecta estuvo al pie del cañón, ella también siempre estuvo para su expareja, acciones que sus seguidores no pudieron ver debido a que estas las realizó de forma privada.

Por su parte, Carreiro reveló que es la primera relación amorosa que sostiene con una mujer, luego de que hace cinco años no se enamorara de ninguna persona.