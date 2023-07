William Valdés ahora trabaja como extra en comerciales tras su salida de Venga la Alegría

El actor y conductor William Váldes habló recientemente en el pódcast del venezolano Rodner Figueroa sobre su vida laboral, en donde señaló que ha sido complicado encontrar oportunidades tras su salida del matutino de TV Azteca, Venga la Alegría. .

Valdés señaló que se está quedando sin dinero.

"Siempre he tenido que empezar de cero y siempre que he estado al borde que me estoy quedando sin dinero. Estoy aquí sentado y me estoy quedando sin dinero, pero Dios no me abandona", señaló

Agregó que ahora que regresó a vivir a Miami, Florida, en Estados Unidos, ha tenido que empezar desde cero y tiene que tocar nuevas puertas.

"Hace dos días, yo estoy inscrito en una cosa que se llama casting Network, hay casting de comerciales, de todo, y me fui a hacer de extra en un comercial de una marca de pollos, y el golpe fue muy fuerte, porque... a veces me pongo a pensar en mi casa, ahorita que no tengo trabajo", dijo.

"Yo salí de México porque estaba fuera de mi control que esta persona nueva que llegó trajo a su gente y botó. Así funciona la televisión. Yo no me porté mal, yo no llegué tarde, estaba supermetido en mi trabajo. Lo hice bien, entonces llegó aquí a Miami y digo yo no la caqué como en Univision", agregó.

"Yo de alguna manera tengo que seguir sacando adelante a mi familia. Me tocó sentarme bajo el sol como 12 horas, que es como tratan a los extra, terrible", dijo.

"Es muy fuerte cuando tienes hecho todo y a veces sientes que no hay una salida. Sé que en algún momento se va a abrir una puerta, pero sí fue un golpe al ego", señaló.

Valdés recordó también su experiencia en el programa estadounidense Despierta América de Univision, en donde señaló que su falta de responsabilidad lo hizo salir, pues recordó que un día no llegó a trabajar tras irse de fiesta.