William Levy y Elizabeth Gutiérrez aparecen juntos en premios ¿se reconciliaron?

William Levy fue galardonado en España este fin de semana, junto a él no solo estuvieron sus dos hijos, también estuvo su esposa, la actriz Elizabeth Gutiérrez, con quien había terminado la relación de pareja hace unos meses, según lo dieron a conocer ambos en redes.

El cubano recibió uno de los premios de honor concedidos por el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), y además de aparecer sonriente en el evento previo y durante la premiación, Levy, uno de los galanes de varias telenovelas en México, como "Alborada" y "Sortilegio", lució feliz junto a su familia completa, lo que dio mucho de qué hablar en redes sobre la eminente reconciliación de la pareja.

Ya días previos, Elizabeth Gutiérrez había levantado la sospecha entre los cibernautas al compartir unas fotos junto a Levy, a quien volvió a llamar "el amor de su vida" y le lanzó un piropo, sin embargo, al posar a su lado en un evento tan importante para el actor, la pareja confirmó que de nuevo están juntos.

Cuando William Levy y Elizabeth Gutiérrez estuvieron separados , la versión de que el actor cubano y la actriz mexicana Samadhi Zendejas tenían un romance se escuchó fuerte, ambos protagonizaron la serie "Vuelve a mí", incluso ella lo llamaba en las redes "ojitos bonitos".

Sin embargo, tras el fin del proyecto, William y Elizabeth parecen haber retomado, otra vez, su relación de pareja tras 20 años de casados, lo que gustó y disgustó a muchos, entre ellos a la actriz Laura Flores, quien en una publicación de Gutiérrez los felicitó por de nuevo estar juntos.

"¡Amo verlos juntos!", comentario que desató una ola de reacciones negativas entre los usuarios, quienes lamentaron que Flores apoyara la "falta de amor propio", ya que tachan de infiel a William Levy.

"Empiezo a creer que ella es una tóxica que lo manipula para volver, antes pensaba que ella era una mujer independiente pero parece que no lo es, supongo que por eso le perdona todo, porque él le da todo, porque no puede ser que tenga 0 amor propio, puedo entender que le haya perdonado una infidelidad porque en fin, tienen hijos y estaban pequeños, pero sus hijos ya están grandes y pueden entender la situación, pierde su tiempo al lado de alguien que no la ama", se lee entre los múltiples comentarios que también criticaron a Elizabeth Gutiérrez.