Will Smith es captado por segunda vez a lado de otra mujer

Cuando pareciera que Jada Pinkett Smith comenzara a ceder, al declarar que la bofeta de los Oscar "salvó su matrimonio", Will Smith es captado a lado de otra mujer, en dos ocasiones seguidas este fin de semana, lo que ha levando las sospechas acerca de quién se trata, pues no sólo lució muy sonriente en compañía del actor, sino que su aspecto causó revuelo, ya que era muy parecido al de Jada, pues llevaba afeitada la cabeza y una vestimenta que, por instantes, hacía pensar que se trataba de la esposa de Will.

Este fin de semana se inauguró Art Basel Miami Beach, una de las ferias internacionales de arte más importantes, en la que el actor de 55 años fue captado, luego de su arribo a Estados Unidos, pues la semana pasada estuvo presente en Festival Internacional de Cine del Mar Rojo en Jeddah, Arabia Saudita, en el que tuvo una participación en la que habló de las "toneladas de errores" que ha cometido con el paso de los años, incluidas las fallas en su matrimonio.

Por ello, su presencia en Miami provocó la intriga de los paparazzis que inmediatamente se percataron que, además de un grupo de personas de su equipo, una joven acompañaba a Will, la cual no se trataba de Jada, aunque sí exaltaron el hecho de que ambas mujeres lucían casi idénticas, debido a que tienen un estilo muy parecido, pues la mujer lució con el cabello rapado, gafas oscuras y un mono completo, como los que suele usar la madre de Willow y Jaden.

Hoy fueron publicadas las segundas imágenes de Smith y la misteriosa mujer, pues ayer por la tarde también se dieron cita durante las actividades realzadas en Art Basel. De acuerdo con algunas personas que también asistieron ayer al festival, el actor y la joven procuraron disfrutar de la exhibición de forma separada, pues a pesar de ser captados llegando juntos, durante el evento limitaron su interacción y se les vio separados.

Sin embargo, "Daily Mail" publicó que cuando abandonaron el Centro de Convenciones de Miami Beach, al sur Florida, subieron a la misma limusina que los trasladó a la pizzería Lucali, ubicada en la calle Bahía Norte, uno de los restaurantes favoritos de famosas parejas como Beyoncé y Jay-Z, así como de Victoria y David Beckham, donde pasaron la tarde en compañía de amistades.

Hasta el momento, esta es toda la información disponible y ni el actor ni Jada se han pronunciado, pero llama la atención que esta misma mañana, el medio inglés publicara una declaración de la actriz de 53 años, en la que revelaba que tras el incidente de la 94° de los Premios Oscar, volvió a tener esperanzas en su matrimonio, que desde 2016 estaba en crisis, debido a que pudo ver el lado protector de Will, quien golpeó a Chris Rock, luego de que el comediante hiciera un chiste de mal gusto relacionado con la alopecía que Pinkett Smith padece.

Jada, de hecho, bromeó y expresó que ahora cuando recuerda ese episodio, se refiere al golpe como "la bofetada milagrosa", pues fue en ese momento cuando cayó en la cuenta que, pese a los problemas con el actor, nunca se divorciaría de él, sin importar que desde hace siete años viven por separado, pues ambos han asegurado que siguen juntos como familia.

"Después de todos esos años tratando de descubrir si dejaría el lado de Will, fue necesaria esa bofetada para darme cuenta de que nunca lo dejaré", precisó la actriz.