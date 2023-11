Will Smith, blanco de críticas por seguir compartiendo fotos con Jada Pinkett

Hay quienes dicen que a Will Smith le gusta la mala vida, pues a pesar de todas las controversias que rodean a su matrimonio, continua compartiendo fotografías a lado de su esposa, Jada Pinkett Smith, que el mes pasado declaró que llevaban siete años separados.

Sin embargo, ninguno de esos comentarios ha hecho que el actor deje de luchar, pues en más de una ocasión ha asegurado que siempre velará por mantenerse cerca de su familia y así lo demostró hace unos días, al compartir fotos de su celebración del Día de Gracias, valiéndole cientos de críticas.

"Will Smith tiene un fetiche por ser humillado, no tengo duda; ese wey, neta que no tiene amor propio", "Yo creí que Will era más pilas", "Cuánta falta de amor propio y dignidad en una foto", "Voy a poner un Will Smith como el burro del nacimiento de la casa", y "Will Smith es como ese amigo al que uno ya se cansa de aconsejar...", son algunos de los comentarios que pueden leerse en las redes sociales, luego de que el actor posteara una fotografía donde besa la frente de su esposa y la estrecha tiernamente en sus brazos.

Esta fotografía forma parte de una composición de instantáneas en las que Smith demuestra la celebración de Día de Gracias que, el pasado viernes, compartió con su familia, pues en ellas no sólo aparece Jada, sino también sus tres hijos; Troy (31 años), Jaden (25) y Willow (23), así como su suegra, la señora Gammy Norris.

Y aunque, por su parte, Jada también compartió fotos del momento, que describió como "un día de Acción de Gracias perfecto", la publicación del actor de 55 años fue la que más revuelo causó, ya que desde hace años, las declaraciones que su esposa ha hecho acerca de su relación han sugerido que él está más comprometido con rescatar su matrimonio, que vive una crisis desde 2016, de acuerdo a lo revelado por Pinkett Smith en su biografía "Worthy".

Cuando la actriz de 52 años presentó su obra, en el programa "Today", le dijo a la presentadora Hoda Kobt que desde hacía siete años no estaban juntos, pues llegó un punto de su relación en la que estaban "agotados de intentarlo", anuncio que generó la indignación de sus fans y en aquellos que defendieron su relación, cuando el actor propinó una bofetada a Chirs Rock, en la 94 edición de los premios Oscar, en la que el comediante hizo un chiste de mal gusto de la alopecia que Jada padece.

Y aunque en ese momento, la mayoría se fue en contra del actor, por haber reaccionado de manera violenta, la actriz confesó que ese evento fue lo que llevó a replantearse una posible reconciliación con su esposo.

"Es curioso cómo las situaciones intensas pueden amplificar el amor, y fue un momento bastante difícil, pero definitivamente nos acercó más. Así que sí, es una locura cómo funcionan las cosas", confió a Kobt a mediados del mes pasado.

Pero ese no es el único escándalo que recientemente ha enfrentado la pareja, que contrajo matrimonio en 1997, pues hace unos días, el exasistente de Will, el hermano Bilaal, declaró que fue testigo de que el actor sostuvo relaciones sexuales con un hombre, cuando lo encontró en una situación comprometedora con el actor Duane Martin, en un camerino, versiones que no sólo Smith, sino que su también esposa ha desacreditado categóricamente.