Wendy Guevara rompe en llanto en la Casa de Famosos; 'mi hermano se avergonzaba de mí'

Wendy Guevara vivió un emotivo momento en La Casa de los Famosos México después de que recordar su vida en fotografías.

Durante la reciente actividad de "Mi vida en fotos", Wendy Guevara abrió su corazón y, a través de varias imágenes, recordó las duras experiencias y anécdotas que ha tenido a lo largo de su vida por ser una mujer transexual, rompiendo en llanto luego de mencionar que su padre la golpeaba y su hermano se avergonzaba de ella.

Cuando se encontraba observando una fotografía en donde salía su prima y su hermano, Wendy mencionó que con su prima se ponía a jugar a las muñecas con ella sin que su padre se enterara.

"Obviamente, no me llamaba Wendy, ni sabía que iba a ser esta chica que soy ahora, pero eran momentos divertidos, con mi prima jugaba con las muñecas, todo era a escondidas, porque mi papá me golpeaba por mi manera de pensar, se me veía desde muy pequeño mis gustos".

Tras esto, Wendy rompió en llanto luego de recordar la relación que tenía su hermano en aquel momento, mencionando que se burlaban de él "por su culpa".

"Mi hermano es el más grande, y siempre, desde niño, todas las otras personas se reían de él, por mi culpa la gente se burlaba de él, y le decían: 'Que tu hermano es gay, que le gusta esto, que le gusta lo otro y así', entonces siempre eran golpes de parte de mi papá y aparte mi hermano, porque, pues siento que en algún momento se avergonzó de mí, por mi forma de ser", comentó entre lágrimas.

Afortunadamente, las cosas en la familia de Wendy cambiaron para bien, ya que tras vivir estos episodios, y catalogar a su padre como un “monstruo”, la influencer señaló él cambió mucho, a tal grado de aceptarla tal y como era.

"Aquí estoy con toda mi familia, él es mi papá, ahora ya que ha pasado tanto tiempo, mi papá tiene muchos años que no toma, que no agrede a mi familia, y a mí, yo lo amo mucho, a mi papá y a mi mamá", comenzó a contar con una sonrisa.

"Mi papá ha cambiado bastante, yo antes lo veía como un monstruo, por como era, lo agresivo que era, los golpes y todo eso, y pues obviamente me sentía mal, y yo creo que mi mamá más, pero bueno, mi papá ha cambiado bastante, yo lo amo mucho, dice que está orgulloso de mí y que lo perdone por todo lo que me hizo", sostuvo.