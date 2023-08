Wendy Guevara revela que tuvo un sueño amoroso con Jorge Losa

Este martes se llevó a cabo la última edición de Resulta y Resalta, la sección que creó Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México, en donde entrevista con su particular sentido del humor a los concursantes.

El "team infierno" hizo varias revelaciones sobre su estadía en la casa, aunque la que más sorprendió fue Wendy Guevara, quien confesó que tuvo un sueño erótico con el integrante del "team cielo", Jorge Losa.

Todo ocurrió luego de que los finalistas, Poncho, Nicola y Emilio, ingresaron al cuarto del cielo, en donde Nicola Porcella sacó a la luz el tema.

"Lo que pasa es que estamos en el cuarto del cielo y tú un día nos contaste que tuviste un sueño erótico con uno de acá, si nos podrías explicar eso", dijo el peruano.

"Les voy a contar algo, la verdad si tuve un sueño erótico donde yo babié, ya saben de donde, y no de la boca", dijo Wendy. "En el sueño, cuando vi que era la cara de Jorge, yo no me quedé, lo dejé de agarrar y todo y me desperté. Es todo lo que puedo decir"; confesó Wendy.