Wendy Guevara revela lo que mostrará en su cuenta de OnlyFans

Gane o pierda, Wendy Guevara ya tiene claro lo que hará al salir de "La casa de los famosos México". "La Perdida" tiene un ardiente proyecto pendiente: retomar su cuenta de OnlyFans.

En febrero de este año, Wendy anunció que ya tenía una cuenta en la plataforma erótica. "Hermanas pues no se ataquen, ya tengo mi OnlyFans y próximamente voy a sacar unas fotos y unas cosas muy padres", comentó entonces la influencer y precisó que su cómplice sería su amigo Marlon Colmenares.

"Marlon a veces está en segundo lugar mundial del OnlyFans, le va muy bien. Él nunca hace colaboraciones, apenas íbamos hacer él y yo unas fotos como eróticas para antes de entrar aquí", contó la nacida en León a los habitantes de la casa.

Bárbara Torres le preguntó si de verdad tenía Only a lo que Wendy respondió: "Sí, pero no he subido nada", indicó.

Además destapó que "La Wanders", de "Guerra de chistes", la buscó para hacer una colaboración muy candente.

Pero Wendy tiene sus límites y confesó que lo único que no haría en su OnlyFans sería tener sexo en vivo: "No me atrevo, nunca lo voy a hacer".

Además del Only, "Wenchis" tiene otro pendiente: cantar, pero el homicidio de Kevin Kaletry frustró sus planes. "Pasó lo del muchacho... Y tenemos una canción que grabamos juntos de reguetón, pero se lanzará cuando salga de aquí".

El creador de contenido fue asesinado cuando Guevara presentaba "La escuelita de Wendy", una obra donde compartía créditos con el influencer.