Wall Street inicia en terreno negativo y el Dow Jones resta un 0.16 %

Wall Street abrió este miércoles en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, restaba un 0.16 %, en otra jornada de resultados empresariales.

Diez minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones bajaba hasta 34,068 unidades y el selectivo S&P 500 restaba un 0.45 % hasta 4,161.25 puntos.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, perdía un 0.76 % hasta 13,092.50 enteros.

Esta mañana, empresas como Abbott Labs, Baker Hughes, Morgan Stanley, Citizens Financial, Nasdaq y Travelers informaron de sus últimos resultados trimestrales, junto con bancos regionales como Citizens Financial y U.S. Bancorp.

Por su parte, IBM y Tesla tienen previsto publicar sus resultados después del cierre de la bolsa de Wall Street.

"El panorama de los resultados no es terrible; no nos dice que ya estamos en una recesión profunda (...) Pero indica claramente que no estamos en un camino de fuerte crecimiento", dijo Tatjana Puhan, subdirectora de inversiones del administrador de activos francés Toba, en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal.

El único sector en verde era el de servicios públicos, con una subida del 0,33 %, mientras las mayores pérdidas eran para el de comunicaciones y el de materias primas, que bajaron un 1.13 % y un 0.81 %, respectivamente.

Entre los 30 valores del Dow Jones, las empresas con mayores pérdidas eran Cisco (-2.93 %) y Walt Disney (-2.35 %) y las mayores ganancias eran para Travelers (5.25 %) y Johnson & Johnson (0.77%).

Las acciones de Netflix bajaban un 5.15 % después de que la compañía anunciará ayer que retrasará su medida contra el uso compartido de contraseñas.