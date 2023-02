Wall Street cierra en verde y el Dow Jones sube un 0.33 %

Wall Street cerró este jueves en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 0,33 %, a pesar de la inquietud que se ha impuesto en los últimos días en el parqué ante la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. continúe subiendo los tipos de interés en su lucha contra la inflación.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumó 108,82 puntos, hasta 33.153,91, mientras que el selectivo S&P 500 subió un 0,53 % o 21,27 unidades, hasta 4.012,32.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las grandes tecnológicas, ganó un 0,72 % o 83,33 enteros, hasta 11.590,4.

El índice S&P rompe este jueves con una racha de cuatro días consecutivos cerrando a la baja, una subida a la que sin duda ha contribuido la revalorización de las acciones del fabricante de chips Nvidia, que subió un 14 % tras anunciar el miércoles unos resultados anuales que superaron las expectativas de los analistas.

Las minutas de la última reunión de la Fed, conocidas el miércoles, mostraron que la inflación, que en febrero se situó en el 6,4 %, se mantuvo "muy por encima" del objetivo del 2 % del banco central, e indicaron que el mercado laboral aún está "muy ajustado, lo que contribuye a continuar las presiones alcistas sobre los salarios y los precios".

La preocupación de que la Fed mantenga una política agresiva de subida de tipos de interés ha hecho que vuelvan a aumentar los temores a una posible recesión.

En unas declaraciones reproducidas por el diario The Wall Street Journal, Doron Barness, jefe de comercio internacional y distribución de acciones en efectivo de la firma Oppenheimer & Co., aseguró que los inversores están esperando a tener "más claridad, porque no quieren comprar acciones y estar equivocados desde el principio sobre si la economía va a tener un aterrizaje forzoso".

Por sectores, los más beneficiados de la jornada fueron el tecnológico (1,63 %), el energético (1,25 %) y el inmobiliario (0,98 %), mientras que destacaron las pérdidas del de comunicaciones (-0,66 %) y del de servicios públicos (-0,48 %).

En cuanto a las 30 grandes corporaciones que cotizan en el Dow Jones, destacaron por su buen desempeño Merck (1,31 %), Microsoft (1,3 %) y Boeing (1,15 %), mientras que las más perjudicadas fueron Verizon (-1,91 %) y Walmart (-1,49 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas cerró en 75,39 dólares y al término de la sesión bursátil el oro bajaba a 1.830,8 dólares la onza, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años bajaba a 3,885 % y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,0597.