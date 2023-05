Wall Street abre mixto y el Dow Jones pierde un 0.28 %

Wall Street abrió este jueves en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, perdía un 0.28 % en la apertura, cuando los inversores analizan cuáles pueden ser los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed) de EUA.

Quince minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones bajaba hasta 33,328 unidades y el selectivo S&P 500 restaba un 0.04 % hasta 4,157 puntos.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, avanzaba un 0.32 % hasta 12,541 enteros.

La presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, dijo hoy que los datos económicos no justifican por el momento saltarse un aumento de tasas en la próxima reunión del banco central en junio.

Si bien señaló algunos avances en la reducción de la inflación y el enfriamiento del mercado laboral, Logan dijo que la Fed aún tiene trabajo por hacer para lograr su objetivo de estabilidad de precios.

Los operadores de Wall Street también tienen los ojos puestos en las conversaciones entre demócratas y republicanos sobre el techo de la deuda.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró ayer seguro de que habrá un acuerdo entre demócratas y republicanos sobre el límite de deuda que evitará la suspensión de pagos del país, porque todos los líderes implicados "entienden la consecuencia" de no lograr ese consenso.

"Tuvimos una reunión productiva y estoy seguro de que todo el mundo en la sala estuvo de acuerdo" en la necesidad de llegar a un consenso, porque "no hay otra alternativa", dijo ayer Biden sobre esta negociación que es cada vez más urgente, dado que, según los cálculos del Tesoro, el país no podrá afrontar sus pagos a partir del 1 de junio si no se alcanza el pacto sobre el límite de deuda.

Hoy, la cadena estadounidense de superficies comerciales Walmart obtuvo unos ingresos operativos en su primer trimestre fiscal de 2024 de 6 mil 240 millones de dólares (5 mil 780 millones de euros), un 17.3 % más que en el mismo periodo del año pasado.

Por sectores, las mayores ganancias eran para el de bienes no esenciales y el de comunicaciones, que subieron un 0.65 % y un 0.61 %, respectivamente. Mientras que las mayores pérdidas eran para el inmobiliario y el de servicios públicos, con una bajada del 0.86 % y un 0.84 %, respectivamente.

Entre los 30 valores del Dow Jones, las empresas con mayores pérdidas eran Procter & Gambie (-2.06 %) y UnitedHealth (-2.06 %), mientras que las mayores ganancias eran para Intel (2.7 %) y Walmart (2.22%).